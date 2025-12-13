丹丹漢堡為何不收行動支付？內行曝賺錢2關鍵：不怕沒客人

南部知名速食連鎖店丹丹漢堡深受不少民眾的喜愛，除了好吃之外，價格也相當實惠。不過近日有網友不解，相較於其他速食店，為何丹丹漢堡不收行動支付，到2025年仍然堅持收現金？文章曝光後，引發大量網友熱議，有人很直覺表示，丹丹漢堡生意很好，不怕沒客人。

原PO在PTT以「為什麼丹丹漢堡死都不收行動支付？」為題發文詢問，明明設備也都很現代化了，也都有開發票，還跟麥當勞/KFC一樣裝液晶螢幕的叫號機，出餐的地方也即時顯示每一張單的品項等等，「結果到2025年了，所有的丹丹還是堅持只收現金，有沒有為什麼丹丹死不開放行動支付的八卦？」

對此，網友紛紛留言表示，「人家賣的就是個用現金的感覺」、「反正北部沒有不在乎」、「反正不怕沒客人」、「餐飲業利潤很薄」、「受眾比較不care啦」、「南部人沒什麼在行動支付，都用現金居多」、「只要把帳做好，現金可以超靈活運用」、「推丹丹，無論怎樣都支持」。

還有人指出，丹丹就主打便宜而且各店獨立經營，不太可能再給電子支付抽成，且單都接不完了，也不想被第三方抽手續費吧。其他人也回應，「丹丹也不太做外送啊，沒有做這些靠CP值跟觀光客就爽賺了」、「電子支付是要付手續費的，看丹丹的售價很多尾數不是5或0，代表成本控的很緊，也是一直不在北部展店的原因，房租可能導致售價不能同步。」

