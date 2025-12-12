丹丹漢堡為何沒有行動支付？網瘋猜1原因

南台灣都會區知名連鎖速食品牌「丹丹漢堡」。（圖／翻攝自Google maps）





南台灣都會區知名連鎖速食品牌「丹丹漢堡」，擁有「速食南霸天」的稱號，然而，在行動支付普及的2025年，丹丹漢堡卻始終堅持只收現金，讓不少消費者感到困惑。有網友在PTT論壇發文討論這個現象，引發熱議。

一位網友在PTT論壇以「為什麼丹丹漢堡都不收行動支付」為題發文指出，明明丹丹漢堡的設備都已經非常現代化了。發文者提到，店內不僅有開發票，還跟麥當勞、肯德基一樣安裝了液晶螢幕的叫號機，連出餐的地方也會即時顯示每一張單的品項。

儘管如此，原PO疑惑地表示：「結果到2025年了，所有的丹丹還是堅持只收現金而已」，好奇為何丹丹漢堡在追求高效率的同時，仍舊不開放行動支付，成為其獨特的特點。

貼文曝光後，掀起一波討論，「刷卡要被抽啊，利潤會降低」、「餐飲業利潤很薄，不想再被抽手續費」、「除現金外都有額外的手續費啊」、「主要不想被抽成，你再怎麼談，都還是要被抽手續費」、「主要他們不需要那個來拓展客源」、「抽成反應到價格，吃的就不是粗飽是尊榮了」、「丹丹有因為只收現金就沒人去嗎？沒有的話，不被抽成生意一樣做不完，不是更賺了嗎？」、「不想給第三方抽成啊，丹丹平常生意就夠好了，不需要靠其他支付方式來增加客源」、「你以為刷卡還給回饋金是哪來的」。

貼文曝光後，掀起一波討論。（圖／翻攝自PTT）

