丹丹漢堡為何還不跟上電子支付？內行揭「僅收現金」背後關鍵

只在南部吃得到的「丹丹漢堡」，主打中西合併的餐點與親民價格，是不少觀光客到南部必訪的美食之一。不過，丹丹漢堡至今仍僅收現金，讓部分消費者感到不便。一名網友因此好奇發問，如今行動支付已相當普及，丹丹漢堡為何仍未跟進？貼文曝光後，隨即引發熱烈討論。

該名網友在 PTT 發文指出，許多連鎖速食店早已全面電子化，例如麥當勞、肯德基等，不僅付款方式多元，可刷卡、使用行動支付，店內也設有叫號螢幕與即時出餐資訊；反觀被稱為「速食南霸天」的丹丹漢堡，卻始終堅持只收現金，讓他相當不解。

貼文一出，網友們紛紛留言回應，多數人認為關鍵原因在於「手續費」。不少人直言「刷卡、電子支付都要被抽成，利潤會被壓縮」、「餐飲業本來毛利就不高，不想再被抽手續費」；也有網友指出消費習慣差異，「南部用現金的人還是很多，行動支付沒那麼必要」。

另外，有內行網友進一步分析，電子支付不僅涉及手續費問題，也牽動整體成本結構，「丹丹的售價很多都不是5或0結尾，代表成本控制相當精準，這也是他們遲遲不往北部展店的原因之一，北部房租高，價格很難同步」。

