丹丹漢堡至今仍只收現金？ 網揭關鍵：沒在怕

有「速食南霸天」稱號的丹丹漢堡，只在南台灣開分店，卻是不少在地民眾的速食首選。近日有網友好奇，都已經2025年，行動支付如此盛行，為何丹丹漢堡的結帳支付方式仍堅持只收現金，掀起一票人熱烈討論。

PTT鄉民日前在八卦版發文表示，明明丹丹漢堡設備已經很現代化，也有開發票，但至今所有的丹丹分店還是堅持只收現金，「有沒有為什麼丹丹死不開放行動支付的八卦？」

有網友懷疑是為了逃漏稅，但原po馬上強調「他們家都有開電子發票 逃不了稅」，還有人說是因為南部比較少用行動支付，遭南部網友打臉「說南部沒有行動支付的 聽你再放屁」；更多人則指出關鍵原因：「不想被抽成」。

許多網友皆推測，丹丹漢堡至今沒有用行動支付的原因很有可能是不想被抽手續費，「餐飲業利潤很薄，不想再被抽手續費」「抽成反應到價格，吃的就不是粗飽是尊榮了」「電子支付抽很兇，傻傻的，1-5%抽爽爽，就是不爽被抽」「不被抽成生意一樣做不完，不是更賺了嗎？」「不爽被抽 反正不怕沒客人」「沒有要做大做強這樣就好啦」。

