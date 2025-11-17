丹丹漢堡高雄大社店11月底熄燈！業者發公告確定了 在地人哀號：無法接受

開業35年的丹丹漢堡高雄大社店即將於11月底熄燈，讓許多在地人相當不捨。翻攝自google map



高雄連鎖速食店丹丹漢堡大社店開業至今已35年，未料近日竟傳出將於11月底熄燈，業者今日（11/17）於臉書粉專發出結束營業公告，表示將營業至11月30日，公告貼出後引起在地民眾哀號，直呼「沒辦法接受」。對此，丹丹漢堡大社店也在臉書發文回應「11/17前，會由總公司對外公佈為主」。

丹丹漢堡大社店在臉書粉專發出結束營業公告，讓不少在地人相當不捨。翻攝自臉書

據《東森新聞》報導，丹丹漢堡高雄大社店傳出將於11月底結束營業，主要原因為老闆年紀大、想退休，不過記者實際致電丹丹漢堡大社店，電話卻轉語音未回應，臉書粉專則發文表示「您好，謝謝您與大家的關心與支持，11/17前，會由總公司對外公佈為主」。截至今日中午12時30分止，總公司仍未公布是否真的要熄燈，不過該店家稍早已於分店的臉書粉專貼出公告，證實將於11月底熄燈。

廣告 廣告

台灣首間丹丹漢堡在民國73年開幕，西式漢堡結合台式的麵線羹、米糕，加上便宜實惠的價格，每到用餐時間總是排滿人潮，更讓不少北部網友敲碗求長年只在南部設立門市的丹丹北上開設分店。

這次傳出要歇業的丹丹漢堡位於大社區中山路上，已經開業35年，消息曝光後，不少在地人都相當震驚，紛紛表示「大社已經沒麥噹噹…不能沒丹丹漢堡了吧」、「不可能收啦，看看那個排隊人潮」；也有人懷疑「粉專沒公佈，網路卻有貼文?是門市張貼的嗎？希望粉專能趕快公佈正確訊息」、「門口還掛徵人布條，不太像是要收起來的樣子」。

更多太報報導

必勝客1口味「珍重再見」網崩潰喊：我家只吃它 達美樂秒推「5折」搶客

73歲肇事翁釀1死8傷！2年違規5次...被問「知道撞死人嗎」？反應超冷靜

世界大賽MVP山本收養小浪浪 暖心粉絲追蹤首破200萬