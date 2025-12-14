丹丹漢堡「只收現金」引熱議 內行：根本不怕沒客人

有「速食南霸天」之稱的丹丹漢堡深受大家喜愛，一名網友討論，丹丹漢堡雖然店內設備已相當現代化，但至今所有分店仍堅持「只接受現金」交易，不提供行動支付或刷卡，引發網友熱烈討論背後原因。

連鎖速食店丹丹漢堡人氣高。（圖／翻攝自Google maps）

該名網友在PTT發文指出，丹丹漢堡的硬體設備規格已與麥當勞、肯德基等大型連鎖速食業者相似，裝設液晶螢幕叫號機，出餐處也能即時顯示每張訂單品項，質疑為何到了2025年，全部分店還是只收現金。

貼文曝光後，多數網友將矛頭指向手續費成本問題。有人直言，「電子支付抽很兇，1至5％抽爽爽」、「刷卡要被抽啊，利潤會降低」、「餐飲業利潤很薄，不想再被抽手續費」。也有網友以實際數據說明，「2％上下，100萬營業額要被抽2萬，但2萬是你的利潤去支付」，認為對薄利的餐飲業來說是一大負擔。

另有網友從經營策略角度分析，認為丹丹漢堡主打便宜且各店獨立經營，生意本來就很好，根本不需要透過電子支付來拓展客源。「反正不怕沒客人」、「因為收現金生意一樣好到爆，完全不需要額外搞一些降低自己利潤」、「單都接不完了，也不想被第三方抽手續費吧」，多位網友如此表示。

