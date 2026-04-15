丹丹遭酸「又矮又胖」高EQ回應！李雅英霸氣護隊友：誰都不准欺負她

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」成員丹丹，憑藉甜美笑容與亮眼表現累積不少粉絲。不過，她近日卻遭網友留言批評「又矮又胖」。對此，丹丹透過社群平台大方回應：「嗯～其實我也是知道我很壯 我又矮又胖 但我愛我的工作。」貼文曝光後，隊友李雅英也現身留言區霸氣護航，直喊「除了我以外，誰都不准欺負丹丹！！！」

富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」成員丹丹，憑藉甜美笑容與亮眼表現累積不少粉絲。（圖／＠yea_wu IG）

事情起因於日前台北富邦勇士球星「野獸」林志傑舉辦引退儀式，丹丹事後在社群平台分享自己在場邊與林志傑的合照，沒想到卻引來部分網友針對外型留言，批評她手臂粗，還酸她「又矮又胖」。對此，丹丹昨（14）日發文正面回應，坦言「大家的喜好本來就不同 你以為我不想要有大長腿嗎」，也表示類似言論對她來說早已不是第一次聽見。

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丹丹進一步透露，這些批評的話，其實自己早已對自己說過無數次，甚至比別人講得更重，但她仍選擇接納自己，也珍惜眼前的工作與生活。她同時感謝一路替她打抱不平、為她發聲的粉絲，「謝謝愛我的你們 謝謝你們為我挺身而出」，最後也不忘幽默回應酸民：「生命中很多值得關注的事情 當然想要這麼重視我的腿庫也不是不可以啦。」

貼文曝光後，也引來李雅英留言力挺。她表示，「不管別人說什麼，你本來的樣子就是最棒的！我很尊敬你對生活的態度」，並稱讚丹丹總是很照顧別人，也懂得愛自己。兩人互動曝光後，讓不少粉絲大讚姊妹情誼滿滿，也紛紛留言替丹丹加油打氣。



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