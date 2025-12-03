丹奈爾四重奏登臺 奏讀蕭士塔高維契音樂日記

記者黃朝琴／臺北報導

為致敬蕭士塔高維契逝世50年，法國「丹奈爾四重奏」來臺演出，《私密日記》音樂會將於本月18至21日在國家兩廳院演奏廳登場；這個成軍33年、活躍國際舞台的傳奇名團，透過5場次演出全本「蕭士塔高維契弦樂四重奏」，完整奏讀這套音樂日記，以15首旋律優美、滿溢俄式風情曲目，帶領樂迷回顧作曲家一生，呈現俄羅斯當代室內樂傳世經典。

另外，《熾烈》丹奈爾四重奏之夜音樂會，19日於高雄衛武營音樂廳登場，曲目包括鮑羅定「D大調第二號弦樂四重奏」、蕭士塔高維契「c小調第八號弦樂四重奏」、貝多芬「a小調第15號弦樂四重奏」，呈現多元精采曲風。

丹奈爾四重奏（Quatuor Danel）以大膽的風格詮釋海頓、貝多芬、舒伯特、蕭士塔高維契的弦樂四重奏作品而聞名，詮釋視角生動且具新意，在傳統曲目加入情感和詮釋。該團深受知名的俄國鮑羅廷四重奏（Borodin Quartet）指導，被譽為當代詮釋「蕭士塔高維契弦樂四重奏」的第一把交椅。

今年適逢蕭士塔高維契逝世50年，丹奈爾四重奏持續巡迴世界各地演奏蕭士塔高維契的作品，包括6月在萊比錫的「蕭士塔高維契音樂節」，12月也將來臺灣，為樂迷帶給這套俄羅斯當代室內樂傳世經典。

主辦單位鵬博藝術表示，2005年紀念作曲家蕭士塔高維契逝世30週年，「丹奈爾四重奏」錄製蕭士塔高維契弦樂四重奏全集；時隔20年，他們完成第2次全集錄音，拿到國際古典音樂獎（International Classical Music Award, ICMA）的「年度室內樂錄音」，演奏權威不言而喻。

丹奈爾四重奏表示，蕭士塔高維契有許多表現都極為個人化，好比他喜歡蠟燭火焰周圍藍色光暈，發展出所謂的蠟燭顫音（candle vibrate），那是一種略為寬闊、獨特的顫音，用於特定段落。除此之外，蕭士塔高維契也會要求演奏者將弓靠近琴馬，集中音色放大音量，模仿管風琴或唱詩班的音響效果。

丹奈爾四重奏指出，聆聽蕭士塔高維契的15首弦樂四重奏，就像穿越作曲家一生的旅程，從「第一號」創作於兒子出生前後，全曲充滿純真與抒情；「第八號」獻給自己，以宣洩遭受政治迫害的悲痛；到「第15號」被視為寫給自己的安魂曲，這些作品為我們打開通往蕭斯塔科維契的內心世界。

丹奈爾四重奏認為，蕭士塔高維契的音樂有2個特點，第1是存在普遍的緊張感，滲透在各種慢板跟快板樂章；第2是具有普世及人道價值。蕭士塔高維契某些照片看起來寧靜快樂，享受家人、寵物與朋友陪伴，如果認為他的音樂都是政治，既不夠全面，也無法代表他的真實人格。