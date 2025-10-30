丹妮婊姐節目疑「在講粿粿外遇王子」 徵信社曝「女方對老公毫無尊重可言」
丹妮婊姐Podcast第297集邀請徵信社執行長謝智博暢談婚姻抓姦案件，卻被網友翻出對話內容，疑似直指藝人王子（小王）介入粿粿與范姜彥豐婚姻的醜聞。三方皆為知名演藝人員，謝智博透露透過談判協助「正宮」避開輿論戰，成功將賠償金額從原本訴訟可能僅50至80萬，拉高至3000多萬，引發熱議。
節目中，丹妮婊姐驚訝詢問謝智博是否親自出馬與老公或小三談判，謝智博回應，自身擁有近20年經驗處理上千件婚姻案，讓她讚嘆可以說是「閉眼睛就能談到好價碼」。他舉例近期一樁案件，三方皆為演藝圈名人，當事人（正宮）最怕談判過程被對方拿來攻擊演藝生涯。謝智博表示，他可「以身入局」攬責，讓對方感受到「不可逾越的風險」，成功將金額推高。
謝智博指出，若走法律途徑剩餘財產分配及侵害配偶權訴訟，對方可能發動媒體戰，攻擊正宮「賺錢沒老婆多」或「死要錢」，最終賠償恐僅50至80萬。但透過協商，正宮拿到3000多萬。他補充，「某某人」9月將赴大陸拍片並開演唱會，雖「不知道憑什麼開演唱會」，但這些經紀約帶來可觀收入，節目錄製當時媒體尚未報導。
丹妮婊姐追問男生（小王）是否遭抨擊嚴重，謝智博形容小王形象「非常healthy、健康、陽光、長得帥」，連弟弟也如此，「我也覺得他很帥」。丹妮婊姐笑稱「線索是不是太多了」，但強調「帥的人太多」。
被追問當事者是否要離婚，謝智博直言：「他們要離，因為為那個女生已經對老公沒有任何尊重可言。」他分享判斷婚姻無挽回的三指標：一、對方是否堅決提離婚（非吵架喊喊而已）；二、對當事人家人是否尊重（如對公婆、岳父母無敬意）；三、對錢態度是否願拿回家，還是故意斷炊讓對方求饒。若符合兩項，即無挽回可能。
網友聽完直呼「根本在講粿粿王子案」，節目雖未點名，但時間點、演藝身份、赴陸拍片開唱等細節高度吻合，掀起討論熱潮。
