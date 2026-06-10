丹妮絲溫柏格以《藍色亞馬遜》 逆轉命運連奪3影后

《藍色亞馬遜》丹妮絲溫柏格在亞馬遜雨林的徒步戲，呈現出衰老肉體與強韌靈魂的強烈對比。（圖／海鵬提供）

巴西國寶級女星丹妮絲溫柏格（Denise Weinberg）演出最新電影《藍色亞馬遜》（The Blue Trail），上周橫掃第25屆「巴西電影大獎」包括最佳劇情片、最佳導演、最佳劇本等總共12項大獎提名，丹妮絲也榮獲了最佳女主角的提名。該片劇情描述一位年邁的老嫗特蕾莎（丹妮絲溫柏格 飾），因不滿政府派「皺紋車」將她送去「藍色計劃」安置，決定自己展開一場充滿玩興且饒富遠見的亞馬遜之旅。片中她經歷了藍蝸牛體液的體驗、奇異夢幻的水路之旅，以及一個反烏托邦的奇妙世界，讓老去並非結束、而是充滿了自我的覺醒，讓人看得陽光正向、充滿啟發。

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值得關注的是，《藍色亞馬遜》自去年勇奪柏林影展評審團大獎銀熊獎以來，丹妮絲溫柏格幾乎演技橫掃千軍，迄今連奪墨西哥瓜達拉哈拉國際影展、哈瓦那新拉丁美洲國際影展，以及中國熊貓獎等三座國際影后大獎，問鼎「巴西電影大獎」影后幾乎勝券在握。《藍色亞馬遜》目前正在全球上映，《看不見的國家》導演葛靜文（Vanessa Hope）便在IG上讚賞該片導演蓋布瑞爾·馬斯卡洛（Gabriel Mascaro）能將自己阿嬤晚年的故事，發展成這場充滿新奇且話題十足的亞馬遜之旅，更盛讚女主角丹妮絲溫柏格是個「女英雄」，「真的太棒了！！請務必去看！！」

丹妮絲溫柏格不滿政府派「皺紋車」將她送去「藍色計劃」安置，決定自己展開一場充滿玩興且饒富遠見的亞馬遜之旅。（圖／海鵬提供）

這位國寶級演員丹妮絲溫柏格，出生於巴西里約熱內盧，父親是從羅馬尼亞移民的猶太商人。她的演藝生涯橫跨戲劇、電視與電影超過40年，並以極具層次感的演技著稱，能從最平淡的角色爆發出巨大的情感演出，最新電影代表作就是《藍色亞馬遜》。她在《藍色亞馬遜》飾演77歲的退休老師特蕾莎，受過良好教育、曾為社會貢獻一生，卻在晚年被國家標籤為「經濟負擔」惡名。

但她並非弱者，她的外表溫婉、內心卻極度頑強。在痛失丈夫後，她看穿了政府「藍色計劃」背後的冷酷本質，不願在「安養樂園」裡淪為被監控的數字，並展現出極強的自主意識與反抗精神。丹妮絲溫柏格將這位女性在面對體制壓迫與生命終結時的堅毅與優雅，表現得淋漓盡致，幾乎憑藉眼神和細微的肢體語言支撐起整部電影。

國際影評人紛紛盛讚丹妮絲溫柏格在《藍色亞馬遜》展現了「驚人的靜謐力量」，她的「逃亡」，不僅維繫了年長者「最後的尊嚴」，更挑戰社會對於老年人「只能被動接受照顧」的刻板印象，並重新定義人類晚年生命的意義。一場丹妮絲溫柏格在亞馬遜雨林的徒步戲，就呈現出衰老肉體與強韌靈魂的強烈對比，讓她連續勇奪墨西哥瓜達拉哈拉國際影展、哈瓦那新拉丁美洲國際影展，以及中國熊貓獎等三座影后大獎。而她滴上神秘的「藍色蝸牛液」預見自己的命運的戲，更是堪稱一絕，令人回味再三。《藍色亞馬遜》將於6月17日起在台上映。

丹妮絲溫柏格《藍色亞馬遜》逆轉命運連奪3影后。（圖／海鵬提供）

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