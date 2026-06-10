丹妮絲溫柏格連奪3影后 《藍色亞馬遜》導演將阿嬤故事搬上銀幕
巴西國寶級女星丹妮絲溫柏格演出最新電影《藍色亞馬遜》，上周橫掃第25屆「巴西電影大獎」包括最佳劇情片、最佳導演、最佳劇本等總共12項大獎提名，丹妮絲溫柏格也榮獲了最佳女主角的提名。電影劇情描述丹妮絲溫柏格飾演一位年邁的老嫗，因不滿政府派車將她送去「藍色計劃」安置，決定自己展開一場充滿玩興且饒富遠見的亞馬遜之旅。
值得關注的是，《藍色亞馬遜》自去年勇奪柏林影展評審團大獎銀熊獎以來，丹妮絲溫柏格幾乎演技橫掃千軍，迄今連奪墨西哥瓜達拉哈拉國際影展、哈瓦那新拉丁美洲國際影展，以及中國熊貓獎等三座國際影后大獎。
《藍色亞馬遜》目前正在全球上映，《看不見的國家》導演葛靜文便在IG上讚賞該片導演蓋布瑞爾馬斯卡洛，能將自己阿嬤晚年的故事，發展成這場充滿新奇且話題十足的亞馬遜之旅，更盛讚女主角丹妮絲溫柏格是個「女英雄」，「真的太棒了！請務必去看！」
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