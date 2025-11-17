丹娜斯颱風期間假藉勘災猥褻童 公務員遭判8年8月

施姓工程員曾表達願意佩戴電子腳鐐接受監控，請求交保但被駁回。法官認為男童母親從頭到尾都沒意願跟施姓工程員和解，調查過程中也發現他是預謀、伺機找尋兒童下手而非臨時起意，認定他涉犯對未滿14歲之男子犯強制猥褻罪等罪，重判8年8月。市府表示施姓工程員已被停職處分，這次判決出爐也將儘速依法召開考績會，並送懲戒處理。

