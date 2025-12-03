丹娜絲受災戶申請加碼二萬元 將軍區公所6日不打烊照常辦理

丹娜絲風災受災戶申請加碼二萬元補助，將軍區公所陸續前往各里受理，六、七日兩天不打烊照常辦理。(記者盧萍珊攝)

記者盧萍珊/將軍報導

南市丹娜絲風災住屋毀損受災戶，只要自行修繕完成、且未經政府媒合簽約修繕，並未接受政府或公益團體協助修繕或拆除，可提出加碼二萬元補助申請，將軍區公所已啟動分里巡迴受理，配合平日上班民眾需求，六、七日連續假日不打烊受理民眾申請。

將軍區長張介軍指出，根據南市丹娜絲颱風風災住屋毀損慰助金實施計畫，凡申請慰助金經核准在案的受災戶，不分損壞面積，只要自行修繕完成，且未經政府媒合簽約修繕、亦未接受政府或公益團體協助修繕或拆除，即可提出加碼補助申請。區公所自十一月二十八日起啟動「家園復原補助金加碼二萬元」，採分里巡迴及假日受理方式，力求讓所有災民都能就近申請、加速取得補助。

將軍區公所已陸續辦理多場下里受理服務，包括馬沙溝、青鯤鯓、苓仔寮、巷埔、將軍等，六、七日假日不打烊，讓平日無法前往的民眾也能順利完成申請。

主秘陳明德表示，除巡迴受理外，區公所仍設置固定窗口提供平日申辦服務，提醒符合資格的受災住戶，補助申請受理至十二月三十一日止，請務必把握期限。