丹娜絲災區長輩出遊 高鐵送關懷

高鐵台南站協助災區重建家園長者及志工出遊。 （記者黃文記攝）

記者黃文記∕歸仁報導

高鐵台南站深耕在地關懷地方長者，三日協助受丹娜絲颱風毀損家園的長者們以及「台南市慈聖文化志工發展協會」救災志工結伴出遊，期待透過舒適的高鐵旅程，鼓勵他們迎接災後新生活。

今年七月，中颱丹娜絲為台南地區帶來嚴重災情，多棟房屋遭強風吹掀屋頂，而受災居民更以年長者居多，難以自行重建家園。位於佳里區的「台南市慈聖文化志工發展協會」立即號召志工，配合在地各里長，為受災鄉親清除傾倒路樹、清理家園、供應熱食等，深入巷弄送上物資及援助。

佳里區六安里里長林佩玲表示，參與此行的長輩們，因受颱風毀損家園，心裡一度擔憂害怕，更與協助重建家園的志工們在災難中建立了特殊的情感。非常感謝台灣高鐵的協助，讓這趟難得的高鐵之旅能夠順利成行，讓長輩與志工們再一次見證台灣最美的人文風景。

出發前，高鐵台南站長高誌隆特地到場送上祝福，並安排高鐵人員導覽解說，讓阿公、阿嬤們了解高鐵貼心的樂齡設施，同時感受來自社會的關懷。

高誌隆站長表示，台灣高鐵公司將持續善盡企業社會責任，深耕在地、關懷鄉親，希望帶給需要幫助的人溫暖的力量，讓社會更加豐盈、美好。