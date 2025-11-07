丹娜絲災屋補助加碼2萬 卓榮泰掛保證：11月底前完成發放

首次上稿 11-07 22:51更新時間 11-08 06:49

〔記者楊金城／台南報導〕台南市對丹娜絲風災屋頂毀損20平方米以下補助1萬元家園復原慰助金，行政院在9月初比照加碼發1萬元，但市府還未核撥，行政院在10月28日又公布加碼2萬元屋損慰助金，立委賴惠員7日在立法院針對「丹娜絲災後屋損補助加碼2萬元」提出質詢，閣揆卓榮泰說，行政院已核定相關計畫，保證在11月底前全數完成發放。

對災屋補助，中央加碼的1萬元慰助金都還沒影子，再加碼的每戶2萬元屋損補助引起台南受災戶矚目，賴惠員直言，基層民眾最關心的是何時入帳、是否符合資格？

賴惠員說，當面向卓榮泰確認，台南市已造冊的4萬6801戶災民是否都能領到補助、是否採不分面積與屋損程度一律發放，以及爭取比照慰助金直接撥入帳戶並簡化流程、爭取先前未申請者「補申請」機會；卓榮泰當場回應，行政院已核定相關計畫，並保證在11月底前全數完成發放。

賴惠員指出，行政院這項加碼補助不僅能讓災戶獲得實質協助，更讓鄉親感受政府努力照顧災民、重建信任的決心；但行政效率是重建信心的關鍵，強調未來將緊盯執行情況，確保2萬元補助11月底確實能協助到每一戶真正受災的家庭。

對非洲豬瘟疫情方面，賴惠員表示，此次疫情雖暫時受控，7日台灣豬重新上市，但15天的禁運、禁宰措施讓豬農、豬肉商承受極大壓力與經濟損失，現行中央補助僅能彌補部分成本，呼籲中央應檢討補貼機制，提供更有感的協助；無論是風災重建還是防疫補助，政府都必須上緊發條，講求「速度、精準與責任」。

