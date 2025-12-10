丹娜絲災後拚觀光 雲嘉南濱海鹽續幸福系列活動開唱

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處12月10日在台北車站舉辦「2025-2026雲嘉南濱海鹽續幸福系列活動」宣傳活動，邀藝人王彩樺獻唱「保庇BOBEE」。(記者田裕華攝)

〔記者蔡昀容／台北報導〕丹娜絲颱風及0728西南氣流水災重創中南部觀光，交通部觀光署表示，雲嘉南地區7、8月旅客幾乎歸零，但隨著設施復原，旅客漸漸回流，中央災後重建特別預算也挹注1700萬元，辦理「2025-2026雲嘉南濱海鹽續幸福系列活動」，今天在台北車站宣傳開唱。

中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算，除了修建道路及房舍，考量災害重創當地觀光，部分經費用於觀光設施修復、擴大活動舉辦引客。

對此，雲嘉南濱海國家風景區管理處舉辦「2025-2026雲嘉南濱海鹽續幸福系列活動」，今年12月至明年3月舉辦10場活動，今天在台北車站舉辦宣傳活動，知名藝人王彩樺現身獻唱「保庇BOBEE」力挺，觀光署吉祥物喔熊組長同場站台。

雲嘉南4縣市去年同期旅遊表現，去年12月住房率介於36.97至54.13％，今年1至3月37.98至52.94％。交通部觀光署副署長黃勢芳表示，透過活動擴大舉辦，希望觀光熱度能超越災害之前表現。

雲嘉南管理處處長徐振能表示，受風災影響，7、8月旅客幾乎歸零，但北門井仔腳鹽田復原之後，旅客漸漸回流，11月及12月已恢復以往9成水準，這次的系列活動，有擴大既有活動，也有新增新活動，希望透過帶狀舉辦，持續引客到雲嘉南，逐月復甦到災前水準。

徐振能說，12月20日七股鹽山「鹽映聖誕樂曲」平安夜晚會，邀請金曲獎最佳台語女歌手李竺芯演出；12月31日井仔腳瓦盤鹽田「夕陽送舊音樂會」，邀請民眾一起為土地祈福，送走不愉快的過去，迎風美好的來年。

明年1月17日雲林口湖遊客中心「鹽味音樂餐桌」，邀請王彩樺、羅時豐等藝人演出，席開20桌，將開放預約；2月14日嘉義高跟鞋教堂情人節限定「浪漫民歌夜」，邀請林隆璇等歌手，是五年級生共同回憶；3月14日北門遊客中心「台式搖滾夜」，邀請玖壹壹、董事長樂團演出。

雲嘉南管理處表示，部分場次搭配煙火秀及曬幸福市集，讓歌聲、光影與鹽田、美景相互呼應，創造濱海節慶體驗；從冬季到春季，從溫馨聖誕夜、送舊跨年夜一路嗨到春節假期，詳細資訊詳見臉書粉絲專頁「雲嘉南，好好玩!!!」。

