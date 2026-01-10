丹娜絲重創嘉義市 市府籲請中央儘速核定補助經費

丹娜絲颱風重創嘉義市，目前全市仍有諸多災損設施尚待修復。(圖／記者陳致愷翻攝)





丹娜絲颱風挾帶強風豪雨侵襲台灣，嘉義市位處迎風面首當其衝，造成全市多處主要及次要道路、公園綠地與行道樹嚴重受損，嘉義市政府雖即刻動支災害準備金投入搶災搶險作業，但仍有諸多災損設施尚待修復，市府籲請中央正視嘉義市整體災後復原之迫切需求，儘速核定補助經費。

市府指出，災害發生後，嘉義市政府即刻動支災害準備金5千萬，優先投入搶災搶險作業，以搶通道路、恢復交通及確保民生為首要目標。然而，本次颱風造成公園樹木倒塌、行道樹傾倒及相關設施損壞情形嚴重，迄今已歷時半年，後續仍須持續辦理公園重建、樹木補植、設施修繕及整體景觀復原等工程，所需經費龐大，已逾地方財政可負擔範圍。

廣告 廣告

市府表示，在完成階段性救災後立即於114年8月26日依循高雄市政府113年山陀兒風災災後復原模式，向中央提報災後復原專案，申請補助復建經費3億6千萬元，以加速恢復市容景觀、提供市民可靠安全休憩環境。另國土管理署亦於11月14日派員至嘉義市實地會勘。惟截至目前，相關補助經費未奉核定，仍有諸多災損設施尚待修復，復原工程推動受限，市民殷切期盼能儘速完成災後復建，市府請中央正視嘉義市整體災後復原之迫切需求，儘速核定補助經費。

嘉義市府強調，將持續秉持「民眾優先、積極復建」原則，在有限財政條件下儘快推動復原工程，並期盼中央協助本府早日完成復建，以提供市民可靠安全、宜居的生活環境。

更多新聞推薦

● 國共論壇月底重啟？ 鄭麗文：若有結論會第一時間說明，絕不會秘密進行