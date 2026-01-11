丹娜絲風災商家慰助金 台南受理2441件全台最多

（中央社記者楊思瑞台南11日電）南市府受理丹娜絲風災受災店家與攤商慰助金申請，於去年12月31日截止期限共收到2441件，數量全台最多；有部分申請商家待補齊相關書件，市府已通知須在1月30日前補件。

台南市政府經濟發展局長張婷媛今天告訴中央社記者，為扶助受災店家復原，市府率全台之先，在民國114年8月11日以從速、從寬、從簡原則啟動受理慰助金作業，凡具稅籍登記店家及地方政府列管傳統市場及夜市攤（舖）商，如有生財器具受損，皆可申請新台幣1萬元慰助金。

廣告 廣告

張婷媛表示，市府於114年10月30日陸續發放慰助金，截至申請期限的114年12月31日止，共收到2280件受災店家與161件受災攤（舖）商，受災店家數全台最多，經發局動員人力審核，至今已核定通過2254件，撥款作業持續進行中。

經發局補充，由於有部分申請店家尚須補齊相關書件，均已電話聯繫並函文通知，若未於期限內完成補件，將影響審核結果與慰助權益，須在115年1月30日前儘速補件資料。

經發局指出，隨重建工作進入收尾階段，為儘速恢復基層商機與產業動能，在復原同時採「雙管齊下」方式推出振興方案，在114年下半年已辦理2場「選台南．帶好禮」商圈主題行銷活動，並舉辦多場商圈主題嘉年華活動，盼助人潮回流。（編輯：陳仁華）1150111