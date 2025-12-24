丹娜絲風災家園感恩餐會 柳營區公所感謝公私部門重建家園

區長劉發仲（前排左四）向所有在丹娜絲風災後，為柳營同伸援手團隊、夥伴們致最深敬意。（柳營公所提供）

記者陳佳伶／新營報導

柳營區公所二十四日舉辦「丹娜絲風災家園復原感恩餐會」，邀集協助重建的公私部門團隊齊聚一堂，由區長劉發仲親自頒贈感謝狀，向所有在災後伸出援手的團隊、夥伴們致最深敬意。

丹娜絲颱風重創北台南，柳營區遭受嚴重衝擊，柳營區公所第一時間動員各災防單位，全力投入救災、清理與復原，並結合各里長、民代、寺廟、企業及民間團體資源，協助災民與弱勢家庭度過難關，攜手推動災後家園重建。

劉發仲表示，在行政院雲嘉南前進指揮所統籌指揮下，水利署、第六河川分署攜手市政府與柳營區公所，組成災後修繕專案團隊，號召優良廠商與工班投入重建行列，並為弱勢戶提供無償屋頂修繕，展現中央、地方攜手合作的強大能量。

他說，要感謝中央與市府全力支持，還有廠商、團體等各界全力協助，讓社區逐步恢復生機與希望；這場重建，不只是災後受衝擊的屋頂與房舍，還有人心與信念；風雨過後，也為地方帶來溫暖與希望。