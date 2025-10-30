丹娜絲風災店家1萬元慰助金 南市今起陸續發放

〔記者蔡文居／台南報導〕針對丹娜絲颱風及728豪雨受災店家，台南市政府自今年8月11日起啟動受理申請慰助金作業，目前已完成核撥程序，預計自10月30日起陸續發放1萬元慰助金，協助店家加速復原。

南市經發局表示，符合資格的店家可至民治市政中心及永華市政中心兩處櫃檯窗口辦理送件，也可採郵寄方式申請，請尚未申請的業者儘速辦理，以免影響權益。

經發局指出，本次慰助方案適用於具稅籍登記的商業店家，凡因災害造成鐵捲門、招牌、展示架等生財器具毀損者，每家可獲得1萬元慰助金。申請時須檢附申請表、受災照片或受災證明、負責人身分證影本、店家或負責人存摺封面、領據及切結書等文件。相關申請資訊及表件可至經發局官網查詢 (https://economic.tainan.gov.tw/cp.aspx?n=45442)。

經發局說，為配合會計及查核作業，今年10月以後提出申請的案件將採集中審查，核撥時程將相對延長。提醒符合資格的店家務必於今年12月31日前完成申請，逾期恕不受理。

