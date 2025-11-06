丹娜絲風災慰助金 嘉市屋損面積20平方公尺以下補助2萬

嘉市議員王浩(右)針對「丹娜絲」 颱風風災家園復原慰助金通過核發率不到4成，質詢民政處長林家緯(左)。(記者丁偉杰攝)

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市7月「丹娜絲」颱風風災家園復原慰助金申請，截至10月29日止，共申請1387戶，已核發550戶，通過核發率不到4成，今天市府民政處長林家緯在議會表示，大多數未通過審核的住屋損壞面積為未達20平方公尺，市府已於10月30日公告中央修正方案，將依修正方案進行補發慰助金，每戶2萬元。

林家緯說，風災過後，行政院原公告屋頂及外牆損壞面積合計達20平方公尺以上、未達100平方公尺者，補助5萬元；屋頂及外牆損壞面積合計達100平方公尺以上者，補助10萬元。行政院9月初再宣布新增對20平方公尺以下災損住宅的修繕慰助金，市府10月下旬收到公文後，於10月30日公告，除了中央1萬元，市府再加碼1萬元，共補助2萬元，延長受理日期至11月28日。

議員張秀華今在定期會質詢說，「全市通過核發率不到4成，市府審核標準為何？」林家緯說，市府秉持審核從寬原則，只要提供受損照片可供認定即可，若有疑慮才到場現勘。

議員王浩質詢說，風災過後3個多月來，慰助金發放資訊混亂，甚至與鄰近嘉縣、南市不同調，以屋損未達20平方公尺慰助金為例，南市7月16日公告補助1萬元、嘉縣7月19日公告補助5千元，嘉市卻遲至10月30日才公告，不少災民抱怨「隔了3個月要怎麼樣再把之前的照片再找出來？造成申請上的困難及權益受損。」

市府則回應表示，中央「分段式」發布補助訊息，對地方政府造成實務操作上的混淆與壓力。

嘉市議員張秀華(右)質詢民政處長林家緯(左)「全市通過核發率不到4成，市府審核標準為何？」(記者丁偉杰攝)

