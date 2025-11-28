丹娜絲風災補助中央加發兩萬元 新營區公所完成首批撥款
記者翁聖權／新營報導
行政院十一月六日正式核定修正「丹娜絲風災家園復原補助金專案」加發兩萬元，補助範圍與對象皆全面放寬。新營區公所廿八日加緊腳步完成首批撥款作業，收到補助款的災民對於公所的高效率行政，都相當肯定。
公所指出，本次申請對象為丹娜絲颱風風災住屋毀損慰助金核准在案之民眾，不分損壞面積經自行修繕完成，且未具下列兩種情形即可申請：（一）經政府媒合簽約修繕者、（二）經政府或公益團體協助拆除或修繕者。提醒符合資格的受災民眾可把握時間提出申請，相關問題亦可洽公所窗口協助。
新營區長陳宏田表示，民眾即日起可索取切結書填寫資料繳交至公所，上班日期間亦可至各里辦公處索取，收件期限至十二月卅一日截止。公所假日亦不打烊，期望能提供更彈性方式，陪伴災民度過災後復原的每一步。
