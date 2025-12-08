丹娜絲風災補助加發2萬元 南市各區所啟動受理

丹娜絲風災補助加發二萬元，南市各區公所啟動服務受理民眾現場申請，另也視需求派員至各里設站協助。（記者李嘉祥攝）

為協助受丹娜絲颱風影響市民加速重建家園，行政院修正「丹娜絲風災家園復原民宅修繕、災屋拆除及媒合補助金專案」加發二萬元；臺南市各區公所加速作業，十一月廿八日完成首批撥款，發放近一千九百件，讓受災居民快速領取補助金，安心復原生活。

市長黃偉哲表示，各區公所均已啟動相關服務，除受理民眾現場辦理外，也提供多元管道，可以郵寄方式或他人代為送達，部分區公所亦視需求派員到各里設站協助，現場完成切結與資料確認，以縮短往返時間。

民政局長姜淋煌指出，此次特別採「切結書」作為最簡便認定方式，由民眾自行勾選、填寫並簽名切結，確認已完成自行修繕，區公所即可依此辦理核發補助，免再檢附繁瑣證明，給予完成修繕受災戶有最快速、最直接的協助；各區切結書受理及收件期限將延長至十二月卅一日止，如對補助規定或辦理流程有疑問可逕洽區公所詢問。