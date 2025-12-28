丹娜絲風災補助與慰助申請倒數計時 南市府提醒民眾把握期限





丹娜絲颱風14級以上強風襲擊溪北不少行政區，導致臺南多處傳出災情，支撐臺南整體經濟功不可沒的傳統製造業和最基層的店家、攤 (舖) 商難以倖免。市府第一時間即啟動災害應變與災後協助機制，勘災同時全面盤點並對接中央相關資源，協助業者儘速恢復營運。南市經發局提醒，「災後復原設備調校補助方案」與「店家援助方式」，受理期限皆到114年底，凡符合資格者，務請留意期限完成申請。

市長黃偉哲指出，市府積極配合經濟部「災後復原設備調校補助方案」，除原有機器設備修復外，針對鐵捲門、鐵皮屋頂等生產設施亦從寬認定而納入補助範圍，且受理對象還新增納管的未登記工廠業者。該方案的補助上限每案新臺幣20萬元。為加速工廠復原生產，透過中小企業服務團，主動輔導訪視與電話關懷廠商，緩解廠商在該期間同時面對的美國對等關稅與災後重建之雙重壓力；同時也善用該期間的工廠校正調查時期，請調查員瞭解業者實際受損情況並對接協助資源的投入。截至目前為止，臺南通過補助申請案件共計406件，核定補助金額已達7,000萬元，對穩定地方產業生產動能發揮實質助益。

經發局局長張婷媛表示，市府亦配合經濟部辦理「店家援助方案」，不僅災後立即製作諮詢圖卡同時啟動專線供民眾查詢，並於114年8月11日率全臺之先，由各區公所就近受理店家申請，以從寬、從速、從簡的原則，讓因該場天災而造成生財器具毀損 (如鐵捲門、招牌、展示架及攤檯等) 可提出1萬元援助申請。市場攤 (舖) 位則向所屬市場自治會申請。市府也率先在10月30日發放慰助金給受災店家。截至目前為止，已就1,712家店家與155個攤 (舖) 位完成慰助金的發放。

南市市場處代理處長林士群指出，為減輕攤商風災後的經營壓力，市場處亦主動對受損市場實施攤 (鋪) 使用費減免措施，依災損程度給予半個月至1個月不等的使用費減免；對於淹水達50公分以上的市場，則加碼減免6個月攤 (鋪) 位使用費，整體減免金額約95萬餘元。有慰助金的挹注與使用費的減免，加速恢復市場的營運，不僅減緩對攤商生計的衝擊，也維繫民眾日常採買機能。

市府經發局提醒，包括「災後復原設備調校補助方案」與「店家援助方式」，受理期限皆到114年底。災後復原設備調校補助是到經濟部產業發展署網站 (網址：https://userapply-danas.icdc.org.tw/) 線上申請。受災店家援助可到永華、民治市政中心臨櫃申請，南市經發局商業科基於便於服務，亦開放郵寄方式，提供受災店家更便捷的申辦管道；受災攤 (舖) 商則是就近向所屬市場自治會提出申請；受災店家、攤 (舖) 商的相關申請資料均可參考南市經發局專區 (網址：https://economic.tainan.gov.tw/cp.aspx?n=45442)。



