丹娜絲風災 嘉縣加發「加速重整家園補助金」2萬元

嘉義縣政府宣布將依循中央新核定的規定，啟動「加速重整家園補助金」發放作業／嘉義縣府提供





丹娜絲颱風及七二八豪雨對嘉義縣帶來巨大衝擊，造成全縣高達一萬五千多戶受災戶家園受到嚴重損害，為加速受災戶重整家園，減輕其經濟負擔，行政院已於11月6日核定修正「丹娜絲風災家園復原民宅修繕、災屋拆除及媒合補助金專案」。嘉義縣政府今(18)日正式宣布，將依循中央新核定的規定，啟動「加速重整家園補助金」的發放作業。

凡是原本符合「丹娜絲家園復原慰助金」資格的受災戶，縣府將不分房屋損壞面積大小，一律加發2萬元的「加速重整家園補助金」，以實質補貼這些靠自己力量恢復家園的民眾。值得注意的是，本次補助主要針對自行修繕戶，因此經政府媒合簽約修繕、或經政府及公益團體協助拆除或修繕的受災戶，非本次補助的適用對象。

廣告 廣告

為讓補助款項以最快速度到位，縣府將簡化發放流程，受災戶無需再次提出申請，縣府將依據「丹娜絲家園復原慰助金」的資格名冊，將這筆2萬元補助金直接撥付至受災戶的帳戶內。縣府將於今日起開始辦理陸續撥付作業，請所有符合資格的受災戶耐心等候款項入帳。

此外，針對在114年9月3日至10月6日期間經政府媒合簽約修繕的民眾，其原核發的1.5萬元簽約獎勵金也將同步調整至2萬元，這筆加碼的款項將由各鄉鎮市公所依規定撥付。縣府表示，希望透過這次中央加碼的補助，能讓受災戶在重建家園的道路上更有力量，早日恢復正常生活。

更多新聞推薦

● 《經濟學人》提「台灣病」論點 李淳：應是驕傲勳章而不是病