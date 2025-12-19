丹娜絲風災《妃常負責》紀錄影片真實呈現 陳亭妃：永遠站在人民最前面 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台南報導

表態競逐2026民進黨台南市長提名的立委陳亭妃，今（19）日公布第7支行動紀錄影片《妃常負責》，畫面是今年丹娜絲颱風侵襲台南期間，她第一時間深入各重災區，實地勘查災情、協助居民反映需求，呈現風災發生當下。雖然僅從眾多畫面當中，截取15秒的畫面，不過，陳亭妃強調，「所要表達的卻是政治人物最重要的角色，就是站在人民最前面、把責任扛起來」。

陳亭妃指出，丹娜絲颱風重創台南，當時多個行政區出現長時間通訊中斷的狀況，直到風災後第14天，仍有部分地區訊號不穩，對受災民眾而言，沒水、沒電、沒訊號，就像被困在孤島一樣，無法對外求助，也無法即時掌握救災與重建資訊。她強調，這樣的情況，在任何一場災害中，都是不能被接受的。

廣告 廣告

陳亭妃表示，她在風災第一時間進入災區，實地了解通訊、民生與救援狀況，因為天災發生時，人民需要的不是口號，而是一個找得到、叫得動、願意負責的人；而政治最重要的時刻，是在人民最困難的時候，有沒有站在最前面。

陳亭妃提到，近年極端氣候頻繁，災害已成為治理的日常，政府不能只在事後補救，而必須事前準備、事中應變、事後檢討。在立法院，她已經要求中央與地方建立更明確的防災分工、救災SOP與快速通報機制，讓災害來臨時，傷害降到最低，讓人民不必自己承擔風險。

「不能讓民眾在極端氣候中，隨時有提心弔膽的感覺，災害發生要能安撫人民的恐懼。」陳亭妃強調，《妃常負責》紀錄影片要表達一種承諾，未來的城市治理，她絕對不會只停留在災後補救的階段，而是要把防災、救災與通訊韌性，納入最基本的公共安全工程。

照片來源：陳亭妃辦公室提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

綠委齊聚挺農民！衛環經濟下週排審 蔡易餘籲：津貼調高、排富排除唯一自住

行政院推社安網2.0卻抽掉人力 蘇俊賓憂「一手破網一手補網」

【文章轉載請註明出處】