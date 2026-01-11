丹娜絲颱風受災店家慰助金申請補件期限將屆 南市府呼籲儘速補齊資料

丹娜絲颱風重創臺南，南市府以援助和振興雙管齊下方式協助受災店家儘速完成復原重建。（記者李嘉祥攝）

▲丹娜絲颱風重創臺南，南市府以援助和振興雙管齊下方式協助受災店家儘速完成復原重建。（記者李嘉祥攝）

丹娜絲是臺灣氣象署有正式紀錄以來首個從嘉義登陸的颱風，其最強颱風眼牆風雨以13級之姿肆虐臺南，導致多個行政區受到重創，不少店家因強風豪雨導致招牌等生財器具毀損而被迫停業，不僅店家生計受到衝擊，連帶也對當地的日常民生造成影響；為扶助受災店家復原，臺南市政府率全台之先，於114年8月11日啟動受理慰助金作業，也提醒尚未補件完成店家，於115年1月30日前儘速補齊資料，以確保慰助金能及早入帳。

市長黃偉哲表示，臺南近來崛起成為全球半導體重鎮，吸引產業鏈進駐，佈局除區位和基礎建設等考量外，也希望帶動臺南活絡的庶民經濟，讓各行各業可以在食衣住行均無後顧之憂的投資並深耕臺南；丹娜絲風災以及後續的0728豪雨接連襲擊臺南，導致基層店家被迫暫停營業，市府除立即啟動災後應變外，也積極爭取特別條例預算，扶助基層店家重建與復原。

經濟發展局長張婷媛指出，為扶助受災店家復原，市府率全台之先，以從速、從寬、從簡的原則啟動受理慰助金作業，凡具稅籍登記的店家以及地方政府列管傳統市場及夜市攤舖商，如有招牌、鐵捲門、展示架等生財器具受損，皆可申請1萬元的慰助金；同年10月30日再度居全臺之冠，陸續發放慰助金；截至114年12月31日申請期限止，共計收到2280件受災店家與161件受災攤 舖)商，受災店家數是全台最多。

張婷媛局長說，經發局全力動員人力完成全部審核，目前已核定通過2254家受災店家與攤舖商，撥款作業持續進行中；但目前尚有部分申請店家未補齊相關書件，市府均已電話聯繫並函文通知，若未於該期限內完成補件恐影響審核結果與慰助權益，籲請相關店家於期限前儘速補件資料，以確保慰助金能及早入帳。

張婷媛局長強調，重建工作進入收尾階段，為儘速恢復基層商機與產業動能，市府採「雙管齊下」方式推出振興方案，114年下半年已分別在溪北、溪南各辦理1場「選臺南．帶好禮」商圈主題行銷活動，並舉辦多場商圈主題嘉年華活動，期能讓人潮回流；接下來也還會透過購物節等慶典活動吸引更多民眾前來臺南各地消費，除可探索臺南的風土人情與在地風味，也能讓更多民眾以行動支持店家復原，感受臺南基層的活力與韌性，期盼在公私協力下，讓店家回復往昔的朝氣與生命力，共同撐起臺南最重要的庶民經濟。