丹娜絲颱風影響 台南白河蓮藕產量剩3成

山貓不斷的翻攪泥土，把蓮藕挖出來，近30位的工作人員就可以下田採收，接著把一袋一袋蓮藕送去加工。白河永安里的蓮花農，非常辛苦地從早上6時就出門工作，只不過產量少了非常多。

白河區蓮藕農李冠樺表示，「因為這種蓮藕很怕颱風，颱風搖下去裡面生長就沒辦法了，產量就會變少了，過去一分地都差不多200多斤，今年有的不到100斤。」

白河區永安里長葉辛芳指出，「產量差不多3成而已，10斤左右就洗1斤蓮藕粉，今年要20斤以上。」

7月丹娜絲颱風強風豪雨，造成大量蓮花受損、腐爛，連帶影響後續蓮藕生長。以往一分地大約可以收成200斤蓮藕，但今年只剩下將近80斤，目前市面上1公斤蓮藕粉至少要500元起跳，風災嚴重衝擊地方產業。白河商圈與白河公所也將在12月5日舉辦活動，刺激災後的商機。

白河區公所主秘陳俊榮回應，「丹娜絲颱風造成我們的不管是農業，不管是房屋受損的很嚴重，然後現在已經復建的差不多。我們希望透過這活動，然後請社區還有大家，各位我們的白河里民共襄盛舉。」

過去受到人力短缺影響，工資成本節節攀升，種植面積已經越來越少，地方上期待舉辦活動，除了感謝風災期間各界協助外，也邀請民眾前來支持在地農民，了解白河蓮鄉的獨特魅力。

