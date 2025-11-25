丹娜絲颱風曾重創澎湖交通！氣象署出手相助 布建高科技監測網護漁民

氣象署與澎湖合作，強化海氣象預警服務，提升漁業觀光氣候韌性。 圖：氣象署／提供

[Newtalk新聞] 為因應全球暖化及氣候變遷對澎湖海域帶來的嚴峻挑戰，交通部中央氣象署今(25)日與澎湖縣政府簽訂合作備忘錄。雙方將透過資料共享提供海氣象早期預警，以利地方提前部署防災，減少損害。此次合作重點在於強化澎湖氣候韌性，特別是針對當地重要的箱網養殖漁業及觀光產業，提供更精準的氣象服務。

氣象署指出，澎湖縣地理條件優越，箱網養殖漁業產值全國第一，同時積極推動觀光。然而，全球暖化導致極端天氣頻繁，不僅造成漁獲不穩衝擊漁民生計，也影響交通與旅遊品質。氣象署舉例，今年7月初丹娜絲颱風即為澎湖帶來強風豪雨，造成部分交通受阻與災損。透過與澎湖縣政府簽訂備忘錄，將強化鄰近海域之海氣象監測與預報服務，提升地方氣候韌性及促進永續營運。

廣告 廣告

氣象署署長呂國臣說明，將整合澎湖縣政府在地需求，協助增設波浪式浮球站、船舶觀測、閃電偵測站等海氣象監測設備，並發展高解析度波潮流、海溫預報技術，強化農漁業、防災、交通運輸及觀光遊憩所需資訊。呂國臣特別強調，針對2026澎湖國際海上花火節活動，氣象署將與縣府合作提供精緻化氣象資訊，協助加強活動安全與遊客服務。此外，每年將定期辦理推廣活動，拓展海氣象資訊在地化應用，提升公私部門對氣候風險的認知與應變能力。

今日簽約儀式由呂國臣與陳光復率領雙方相關單位主管，以及澎湖漁會、箱網養殖發展協會、水產養殖協會等在地產業代表共同出席見證。澎湖縣縣長陳光復表示，氣象資訊在推動澎湖農業及漁業發展扮演重要角色，此次攜手合作可藉由最尖端科技獲取更精準的氣象、海象預測服務，「進而強化氣候調適及災防韌性，讓澎湖的農漁朋友安心，促進產業再升級，年年創佳績」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

東北季風南下氣溫驟降 北市消籲防範心血管危機

內情曝光！台積啟動法律戰 正式對前資深副總羅唯仁提告