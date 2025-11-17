丹娜絲颱風災後家園修繕 內政部感謝民間修繕團隊

內政部長劉世芳（右十）於「丹娜絲颱風災後家園修繕感謝典禮」，與出錢出力協助受災戶修繕家園，獲內政部表揚的民間營造業者、施工團隊代表大合照。

內政部日前於部務會報舉辦「丹娜絲颱風災後家園修繕感謝典禮」，劉世芳部長公開感謝及肯定所有參與災後復原工作出錢又出力的營造、施工團隊。劉世芳表示，今年七月上旬丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，內政部攜手民間專業力量，針對受災最嚴重的臺南市佳里區及嘉義縣東石鄉，迅速展開災後復原工作，截至十一月十二日止，已有八十四戶完成修復，特別感謝各家營造與施工團隊，捐出物資外，更投入人力與技術，協助受災戶修繕家園。

劉部長指出，內政部於災後除提供家園復原慰助金、上工津貼與媒合簽約獎勵金等多項協助方案減輕受災民眾負擔外，針對弱勢家庭修繕部分，啟動無償修繕媒合機制，攜手營造施工業者發揮社會扶持力量，由廠商無償提供太空包、口罩、清潔用品等物資，並完成21戶弱勢家庭家園修繕工程。

內政部表示，目前已完成總修復數八十四戶，施作中的二戶也將陸續完工，施工廠商在修繕受損屋頂之際，也同步進行災民住宅的結構與防水補強工程，提升建物整體的防災韌性，為民眾建構更安全的居住環境，讓受災民眾能儘早恢復安全、安心的日常生活。

出席典禮受獎業者，包括猛揮營造、新舜營造、大成工程、豐譽營造、真毅營造、春原營造、仁義湖營造、港威營造、勝冠及勝寶營造、堆高營造、羽春得、宏華營造、宗億營造、銘榮元實業等。