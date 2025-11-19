[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

立法院財政委員會今（19）日審查「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，立法委員陳亭妃聚焦韌性電網、農漁業災損補助及泡水車補貼三大問題，要求行政部門提出相關計劃。

丹娜絲颱風災損超出預算、電網仍脆弱 陳亭妃於財委會要求中央提出後續預算機制、補足泡水車補助落差。（圖／陳亭妃辦公室）

首先，陳亭妃指出台南丹娜絲颱風特別預算將「韌性電網」列為重點，但實際上僅主幹線電桿獲得改善，支幹線電桿則面臨預算不足的窘境。她要求經濟部與台電務必提出固定預算或專案計畫補足預算，強調「丹娜絲已是警訊，下次災害可能更嚴重」。

其次，陳亭妃關切台南農漁業損害遠超特別預算核定金額，地方政府送出的需求與實際核准差距仍大。農業部表示，首輪核定後，第二輪將以本部預算支應，但陳亭妃質疑，本預算是否足以涵蓋後續龐大災損，要求農業部務必確保「第一輪核完、第二輪也要補足。」

最後，陳亭妃再度提出「泡水車補助」問題。她指出，花蓮特別條例補助受損車輛，但台南丹娜絲泡水車卻沒有補助，造成民眾心理上極大對比。她強調：「我們不是要求比照花蓮，但不能讓人民有被剝奪感！」要求交通部提出補救措施，以免花蓮特別預算通過後引發台南更大反彈，也獲交通部次長承諾研議。

