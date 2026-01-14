丹娜絲颱風釀災 嘉縣東石鄉農曆過年前普發2千紓困金

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣包括太保、朴子、義竹、民雄、阿里山、梅山等多個鄉鎮市普發振興金後，東石鄉今天也宣佈發放振興金2000元。

嘉義縣東石鄉去年7月遭丹娜絲颱風及728豪雨重創，造成鄉民直接與間接經濟上的損失，且造成鄉民生計上沉重負擔，為紓解鄉民的經濟壓力，並提振地方消費，東石鄉公所與鄉民代表會共同提案普發災後紓困金2000元，今(14日)上午通過自治條例，公所將在1月31日和2月7日兩天普發，只要是114年7月31日(含當日)前設籍，或當天出生新生兒，就能領2000元現金。

東石鄉長林俊雄表示，因應丹娜絲颱風嚴重災情及0728西南氣流豪大雨的影響，對鄉民生活造成嚴重的衝擊，為紓解鄉民經濟壓力，公所與代表會11位代表共同提案發放民生紓困金，感謝全體代表同意通過「嘉義縣東石鄉因應丹娜絲颱風及0728豪雨災害發放民生紓困金自治條例」。

2000元紓困金發放對象為，凡114年7月31日(含當日)前設籍於東石鄉且至115年1月31日仍持續在籍東石鄉未遷出之鄉民，皆可領取紓困金，114年7月31日(含當日)前出生並已辦妥戶籍登記之新生兒，得依本條例規定領取。另外，符合領取資格者，於114年8月1日至115年3月5日死亡者，由親屬填具切結書領取。

鄉公所表示，相關發放注意事項會再訂定發放辦法，將盡速積極辦理發放的各項作業，讓鄉民都能在農曆春假前順利領到紓困金。

圖：嘉義縣東石鄉去年7月遭丹娜絲颱風及728豪雨重創，造成鄉民直接與間接經濟上的損失，且造成鄉民生計上沉重負擔，為紓解鄉民的經濟壓力，並提振地方消費，東石鄉公所與鄉民代表會共同提案普發災後紓困金2000元，將於春節前發放。（記者吳瑞興翻攝）