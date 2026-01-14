丹娜絲颱風釀災 嘉縣東石鄉過年前普發2千紓困金

（中央社記者蔡智明嘉義縣14日電）嘉義縣東石鄉今天通過普發災後紓困金自治條例，公所將在1月31日和2月7日兩天普發現金新台幣2000元，只要是114年7月31日（含當日）前設籍，或當天出生新生兒就能領。

東石鄉公所今天發布新聞稿表示，去年7月遭颱風丹娜絲及728豪雨重創，造成鄉民直接與間接經濟上的損失，為紓解鄉民的經濟壓力，並提振地方消費，鄉公所與鄉民代表會共同提案普發災後紓困金2000元。

東石鄉長林俊雄表示，感謝全體代表今天同意通過「嘉義縣東石鄉因應丹娜絲颱風及0728豪雨災害發放民生紓困金自治條例」。盤點公所財政情況，有能力普發2000元而不舉債。

林俊雄說，紓困金發放對象為114年7月31日（含當日）前設籍於東石鄉且至115年1月31日仍持續在籍東石鄉未遷出之鄉民及114年7月31日（含當日）前出生並已辦妥戶籍登記之新生兒。

公所表示，相關發放注意事項會再訂定發放辦法，將盡速積極辦理發放的各項作業，讓鄉民都能在農曆春假前順利領到紓困金。

嘉義縣因應去年風災受損發放紓困金的鄉鎮市，已達10個，嘉義縣全縣有18鄉鎮市。（編輯：李淑華）1150114