丹娜絲颱風重創 嘉義市府全力復原並爭取中央補助

遭丹娜絲颱風重創的嘉義市，市府循高雄市政府災後重建模式，盼中央比照協助補助經費完成重建。（圖/嘉義市政府提供）

（觀傳媒嘉義新聞)【記者陳惲朋／嘉義報導】嘉義市區去（114）年7月遭丹娜絲颱風挾帶14級強風豪雨正面侵襲，市區內多處主要及次要道路、公園綠地與行道樹等嚴重受損，形成市容景觀、市民通行安全及日常生活機能重大影響。持續復原經費需求已循高雄市政府災後復原模式陳報中央補助，惟仍未奉核定，市政府期盼中央儘速協助早日完成復建。

嘉義市政府在災害發生後，即刻動支災害準備金新臺幣 5,000 萬元，優先投入搶災搶險作業，先以搶通道路、恢復交通及確保民生為首要目標。惟因颱風造成公園樹木倒塌、行道樹傾倒及相關設施損壞情形嚴重，迄今已歷時半年，部份工程仍須持續辦理公園重建、樹木補植、設施修繕及整體景觀復原，所需經費龐大，已逾地方財政可負擔範圍。

市政府表示，完成階段性救災後，立即於114年8月26日依循高雄市政府113年山陀兒風災災後復原模式，向中央提報災後復原專案，申請補助復建經費3億6,000萬元，以加速恢復市容景觀、提供市民可靠安全休憩環境；另國土管理署亦於11月14日派員至嘉義市實地會勘。

市政府指出，惟截至目前，相關補助經費未奉核定，仍有諸多災損設施尚待修復，復原工程推動受限，市民殷切期盼能儘速完成災後復建，請中央正視嘉義市整體災後復原之迫切需求，儘速核定補助經費。

市政府強調，將持續秉持「民眾優先、積極復建」原則，在有限財政條件下儘快推動復原工程，並期盼中央協助本府早日完成復建，以提供市民可靠安全、宜居的生活環境。