「丹娜絲」重創停4個月 湖美夜市「重生」發消費券吸客

記者廖國雄、翁郁雯／嘉義市報導

嘉義市湖美夜市今年7月遭到丹娜絲颱風肆虐，攤架全毀，停業4個多月終於整修完成、重新開業。管理單位大手筆，每個整點發放200元消費券來刺激買氣，排隊民眾綿延好幾百公尺，攤商只希望人氣能帶來買氣，讓歷經颱風受創的夜市重生。

因今年7月遭丹娜絲颱風肆虐，嘉義市湖美夜市停業4個多月，近期整修完成、重新開業。

放上東石蚵仔和蔬菜等食材，脆皮蚵仔煎一翻面，煎到赤赤、酥脆口感，誘人食指大動。換一攤，溫體豬肉放滿，石板烤肉攤商準備迎接人潮，睽違4個多月嘉義市湖美夜市重新開張，從空拍畫面來看，用餐區、走道等場內規劃重新配置，排隊人潮綿延了好幾百公尺，快把夜市繞一圈。

工作人員：「兩邊都有發，兩邊都有發。」

夜市管委會大手筆準備1500份夜市專用200元消費券，不少民眾全家出動。

排隊民眾：「有券了，哈，等一下要去買東西吃。」

湖美夜市主委吳承勳：「算重新，重新打拚就對了，拚下去了。（要全部發完就對了？）對對對。（這麼多人來排隊，覺得怎麼樣？開心嗎？）喔，很開心。」

夜市管委會大手筆準備1500份「夜市專用200元消費券」，想刺激消費。

排隊民眾領完消費券迫不及待逛起夜市，因為今年7月丹娜斯颱風肆虐，彈珠台四散、棚架歪七扭八，攤商生財器具全遭強風刮壞。

湖美夜市攤商：「很多都有搭那一些帆布那些（都吹走了），對對對，都拆了那時候一片狼藉。」

湖美夜市攤商：「非常的期待，能夠讓我們攤商重新有一個生機。」

能在原地重新做生意，夜市攤商臉上掛著重新出發的笑容，期待人潮帶來夜市重生商機。

