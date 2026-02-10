丹寧 x 花卉元素釋放叛逆態度！DIESEL + CASETiFY聯名系列回歸

記者李鴻典／台北報導

國際時尚配件品牌 CASETiFY 今（10）日宣佈與義大利傳奇時尚品牌 Diesel 再度聯手，繼 2025 年推出的聯名系列獲得廣大迴響後，全新 DIESEL + CASETiFY 聯名系列正式回歸。這一次，兩大品牌運用 DIESEL 標誌性的 Oval D Logo，結合經典丹寧工藝以及氧化花卉圖騰，將 DIESEL 不妥協的叛逆美學注入電子配件之中，透過高質感金屬細節與大膽印花設計的碰撞，打造系列兼具防護力與前衛風格的日常必備單品。

丹寧雲朵手機殼

承襲 DIESEL 經典絎縫感與 Oval D Logo，丹寧雲朵手機殼外層包覆如雲朵般軟綿綿的丹寧材質，點綴醒目鮮紅的 Oval D 圖案，內層更配備堅固的 PC 結構與強化鏡頭框設計，共推出藍色與黑色兩款設計，讓手機殼不只是電子配件，而是將 DIESEL 的標誌性與街頭精神隨時握在掌心的態度宣言。

Oval D 艷紅手機支架 ＆ 水鑽銀白浮雕手機支架

靈源自 Diesel 經典 1DR 包款的高光澤金屬質感與經典 Oval D 圖案，DIESEL + CASETiFY 聯名系列提供大膽艷紅與綴以水鑽的高級銀白浮雕兩款設計，兩款手機支架皆可輕鬆吸附於 MagSafe 兼容保護殼。

丹寧雲朵收納包

選用高質感丹寧材料並結合精湛牛仔工藝打造，丹寧雲朵收納包搭配醒目的紅色 Oval D 圖案，無論是充電線、耳機還是日常小物，都能在這股率性不羈的氣場中找到歸屬。

DIESEL + CASETiFY 聯名系列亦推出包含 AirPods 及 AirPods Pro 保護殼、iPad 保護殼、MacBook 保護殼，以及多款 MagSafe 兼容磁吸在內的多款電子配件，如磁吸無線充電盤、Snappy™ 手機支架、Snappy™ 卡套支架等，讓粉絲們在釋放前衛時尚的個人魅力時，獲得全面防護與升級，讓叛逆成為滲透進生活每個角落的日常態度。

DIESEL + CASETiFY 聯名系列現已開放加入優先購買名單，並於 2 月 11 日在 CASETiFY 台灣官方網站及 CASETiFY STUDiO 品牌概念店正式發售。

另，CASETiFY 推出馬年新春限時優惠，自 2 月 11 日起至 2 月 23 日，至 CASETiFY 台灣官方網站及 CASETiFY STUDiO 品牌概念店購買兩件或以上產品，即可享 8 折優惠，新會員更可享最低 75 折的專屬優惠。

