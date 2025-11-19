丹尼爾親自寫信給新版《哈利波特》演員 承諾會當忠實觀眾

丹尼爾雷德克里夫（左）在《哈利波特》初登場的扮相；多明尼克麥克勞克林（右），則是在HBO原創影集《哈利波特》演出。（華納兄弟、Aidan Monaghan攝／HBO提供）

身為電影《哈利波特》（Harry Pottre）系列的主要演員，丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）已經多次表示，不會去客串正在拍攝中的HBO原創影集《哈利波特》，但是也非常大方表示，自己主動寫信給新版的演員，表達誠摯的祝福。

在參加晨間電視節目《Good Morning America》的訪問中，他被問到是否給影集《哈利波特》的主角，今年11歲、飾演哈利的多明尼克麥克勞克林（ Dominic McLaughlin），有什麼忠告，他回答：「我不會說，任何扮演哈利的演員都得找我，但我恰好認識幾個人，也是參與影集製作的人，所以我就給多明尼克寫了一封信，然後他也回信給我，非常可愛。」

「基本上，我寫給他的內容是，『我希望你有一段美好的時光，甚至比我當初的體驗更棒。我真的當時很享受，但我希望你能比我更開心。』我看到他跟其他小演員的合照，真的很想衝去給他們愛的抱抱。」丹尼爾雷德克里夫說，「他們真的好年輕，我忍不住看著照片說，『參與拍攝這系列真的很瘋狂，但也無比甜美又難以置信。我希望他們都能有很棒的體驗。』」

HBO原創影集《哈利波特》正在拍攝中，預計在2027年於HBO與HBO Max串流平台推出。

