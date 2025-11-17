丹納克莊園｜澳洲雪梨。Dennarque Estate — Blue Mountain
幽蘊蒼翠，一園承世紀芳華
百年風華・寧謐傳承
Dennarque Estate 是一處受文化遺產保護的重要物業。其歷史可追溯 至 1879 年，由殖民地前副官暨皇家土地專員 Edward Merewether 率先 開墾，是為 Mount Wilson 最初建造的八座住宅之一，也是維多利亞時 代喬治亞式建築的經典代表。
主建築同年落成，Edward 選擇此地作為避暑別墅，攜妻與十名子女 長居，並命名為「Dennarque」，源自威爾遜山原住民語對本地蕨類的 稱謂。建築以厚重砂岩砌成，兼具保暖與堅固之效，彰顯精緻工藝與 美學品味。莊園聳立於 Mount Wilson 1060 公尺之巔，即是藍山地區 至高的私密隱苑。
牆垣靜默，小徑蜿蜒，歲月的迴響隱隱流轉;光陰刻痕於此，彷彿 銀鈴般安然低吟耳畔。莊園全域分劃為主建築與廣袤花園，歷經百年 風霜洗禮，依舊風華絕代。
旖旎四季・壯麗莊園
佔地 24 英畝(約 9.7 公頃)的莊園，珍藏自 19 世紀 80 年代起引入的多樣珍稀植栽。園區在雪梨皇 家植物園設計師 Charles Moore 親自指導下擘劃，移 植自英國、日本、喜馬拉雅與美洲的異域植被，造 就生態紛呈。園中尤以楓樹、杜鵑、山茶花及古老 樹蕨著稱，被譽為澳洲頂尖的涼爽氣候花園。正門 前矗立的兩棵喜馬拉雅雪松，樹齡逾 135 載，為莊 園腹地內最富傳奇色彩的標誌性景觀之一。
百餘年間，丹納克免於商業化的喧囂侵擾，唯留 存古老英式莊園與綠蔭小徑相伴。該地擁有全域僅 此一幢的雙層砂岩宅邸，遠離市井繁雜，花叢簇擁， 馥郁芬芳隨風縈繞，綠意與寧靜凝鍊為恬淡深邃的 氛圍。
Dennarque Estate 結合歷史建築的典雅、植物學的 豐饒與寧靜奢華的住宿體驗，是遠離城市喧囂、享 受片刻悠然的理想所在――一處人間心靈的歸屬之 地，承載著跨越時空的永恆之美。
歷史與自然繁盛共舞，故事隨風傳頌，每道葉脈、每寸砂岩均娓娓訴說著昔日輝煌與當 下雅意。踏足此地，猶如步入一紙清幽而別富生命力的圖景，步履悠然放緩，感受縷縷陽 光穿透樹梢、清脆鳥鳴迴盪山谷的美妙樂章。
四季成詩
春櫻爛漫，杜鵑與木蘭爭相綻放，繽紛恣意。
夏草如毯，楓葉尚青，靜待涼風輕拂。
秋風乍起，楓黃錦繡似蜜，山巒盡染。
冬霧繚繞，枝葉繁茂依舊，常綠木漸顯花園之形。
夏日絮語・主人的璀璨花園
花園經多任主人悉心呵護，迄今仍維繫 著恬淡雅適的生活節奏。2003 年現任莊 園主接手後，展開全面修復與景觀再塑， 忠實保留古石屋的原貌神韻，重塑園林景 致，並增建四座風格雅致的度假小屋，使 此地重成隱密桃源。
Dennarque Estate 為 Bill Moss AO 與妻 子 Lata 的夏季度假聖地，亦是家族團聚 的溫馨之所。女兒 Natalie、女婿 Corey 以 及兩位孫女 Billie 和 Jaimie，時常齊聚於 此，共享天倫，增添園內的豐沛生氣及溫 情氛圍。當年 Bill 與 Lata 遍尋新南威爾 士州東岸，最終踏入丹納克的幽靜園境; 尚未抵達主屋，滿園蔥鬱與四溢花香便已 擄獲二人芳心。那座雙層砂岩宅邸隱身於 濃蔭之中，似一處精妙而尊貴卓絕的秘 境，靜靜佇立，自成天地。
Bill 曾任 Macquarie 銀行執行董事，創 立 Macquarie Real Estate Group， 管 理 資 產超過 300 億美元，業務遍及歐、美、亞、澳四洲。2006 年退休後投身慈善與 創意事業，實踐對 Dennarque 的夢想藍圖; 且於同一年創立 FSHD Global Research Foundation，為罕見肌肉萎縮症籌募逾 三千萬澳元，顯現其深厚的人文關懷與社 會責任。
砂岩玻璃交輝・奏響空間之語
丹納克主屋以當地特有的砂岩砌築， 厚實結構彰顯精妙工藝，更因其溫潤成 色及細膩質感，形成抵禦藍山地帶濕冷 氣候的天然屏障。室內優雅延續百年歷 史印記，原始壁爐的磚石紋理、裸露的 橡木橫樑，以及精選古董家具，共同勾 勒出歷久彌新的典雅氛圍。落地玻璃窗 和門扉巧妙連結室內外，引鄰園四季美 景納入視野;晨昏光影交織流轉，為場 域鋪陳出一層詩意盎然的匠藝境語。
四座度假小屋藉由黑鋅屋頂、大面窗 與木質工藝，承襲主屋氣韻，令屋舍錯 落於濃密綠意之中，在私密寧靜的氛圍 中溫暖包覆造訪者，徜徉悠享恬靜時光， 體會古典與現代美學交織迸發的深邃格調。
設計理念
每扇窗扉，均如四季景框。
將四季變幻的風景悉數囊括，化為居者感悟時序更迭、與自然和鳴的心靈住所。
古牆掩映・藝術時光繾綣
丹納克莊園猶如一座隱秘的私人 美術館，青蔥繁盛間珍藏著豐富的 藝術瑰寶。主建築客廳與廊道精心 陳列來自澳洲當代藝術家的油畫、 雕塑與攝影作品，逸品與原生砂岩 牆面、復古家具相映成趣，呈現層 次迷人的視覺盛宴。多件作品捕捉 了自然四時及莊園魅力，充分挹注 飽滿的生命能量和情感深度。
作品甄選尤為注重與莊園精神契 合――尊重自然生態的永續循環、 詩意靜謐的生活節奏與人文歷史的 悠遠積澱。許多傑作出自藍山本地 藝術家，凸顯地域文化之美，亦使 丹納克成為當地藝術推廣的重鎮; 此片淨土薈萃自然庇護及文化創 意，譜寫靈感與傳承的雋永典範。
旅遊箴言
「藍山如同一首意味深長且情感悠遠的詩集，而丹納克，則是詩句裡尤為扣人心弦的開篇。」
Govetts Leap 瀑布與觀景台
駐足此處，盡覽壯闊 Grose 山谷與奔流瀑布，氣勢磅 礴，四時景貌各異，為攝影與登山愛好者的絕佳勝 地，呈現藍山最純粹的壯美。
Blue Mountains Botanic Garden 藍山植物園
該園區專注於保存和展示當地特有的高山植物與稀 有物種，且巧妙融合自然地形，令旅者近距離體驗 澳洲獨特生態之美。
Leura 村落與咖啡館街
迷人街道與風格獨具的咖啡館齊聚，手工咖啡與當 地甜點鈎織悠閒氛圍，搭配獨立書店與手作精品， 散發濃厚文化氣息。
Bushwalking 步道
路徑多樣，涵蓋從休閒林間散步到嚴峻峽谷縱走的 各級徑道，造訪者可深入體驗壯麗自然景觀與豐富 生態，達成心身調和與壓力釋放。
丹納克之外・秘境巡禮
暫別 Dennarque Estate 的寧靜懷抱，展開一場涵蓋藍山國家公園與鄰近小 鎮的深度探索之旅。建議停留兩至三晚，先於丹納克細品靜謐閒適，繼 而驅車前往秘境，處慢活與冒險交融之間，締造醇厚且綿長的身心饗宴。
資料暨圖片提供-Dennarque Estate
