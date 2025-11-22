丹青從心 陳明貴揮墨《蒼松不老》
自38歲立志每年舉辦個展倏忽已32個年頭，陳明貴回首華髮不再青，卻無悔34歲時辭去如鐵飯碗般的教職，將投身職業書畫家的踽踽獨行視為人生最大的豪賭。今年12月17日他將端出無愧江門書畫大師美譽的輝煌七十「丹青從心」陳明貴書畫展。
歷史本科出身的陳明貴喜好以史為鑑，長年以讀書及做學問為重，這和江門經書畫印的重要性排序有其傳承的背景，他至今仍謹記師祖江兆申的叮囑：「要耐得住寂寞，心存一往無前的意志。」陳明貴認為好的人生急不得，如一年生的樹只能做柴火，百年生的樹才有機會成棟梁，故要養生積厚，而一個人能走多遠靠的是眼光，一件事能做多久憑的是堅持。
陳明貴曾跟隨江門書畫名家周澄修習山水畫近十載，後受教於戴蘭村、張光賓與汪中等前輩的不時點撥，讓他在深厚的傳統底蘊中創新出辨識度極高的個人風格作品，而「靈巖」、「幽谷」及「墨松」是陳明貴畫境最大的特色。藝評家哲學博士吳遠山表示，丹青之美，理應澄澈如明月，映照如寶鏡；其藝術價值，貴在心靈與筆墨合一。他認為，陳明貴筆墨既鑑古亦知新，創作風格獨具，燦然異彩於當今畫壇，其作品已足堪珍藏，堪為傳世之作。
黑松圖似如金龍翻身
吳遠山指出，細賞明貴先生所繪山巒，其造形獨具匠心，意象奇逸，風格自成一家，迥異於百家之面貌；其山巒結構間，蘊藏具象形態與敘事張力，或峻拔險峻，或柔婉沉靜，皆兼具紮實之體感與流動之氣勢。他說，觀其山水作品中之黑松，更是一絕，其枝幹形態無一不似「金龍翻身」，翻騰於崇山峻嶺之間，畫中黑鬚松或如千丈之勢盤踞山巔，金黃松幹，龍形若現，又如五龍翔空，氣勢磅礡，栩栩如生。吳遠山表示，陳明貴筆下的黑松，不僅是樹，更是靈動的象徵，是神性與自然的對話，常予人意外驚喜。
本展中《蒼松不老》應為扛鼎之作，此幅以如蒼虬逆懸，根莖怒生的金龍巨松為核心，黑松之鬚採極為細膩又秀潤的皴法畫就，但在布局上則與充滿生命力般恣肆豪宕，巧態百出的奇形枝幹相互呼應，使其有如翻騰於黑雲中的巨龍，氣勢磅礡，栩栩如生。再加上環繞四周層層堆累的巨岩危峰，形成奇思巧構，靈動鮮活的松石圖，筆墨間既有高古之氣，又有空靈疏野的韻意。
「丹青從心」陳明貴書畫展將於12月17日至31日於台北孟焦畫坊盛大展出，歡迎喜好藝術的您共同參與台灣藝術家們自我精進與堅持本心的成果。
