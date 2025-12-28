丹鳳高中前龍安陸橋磁磚掉落 估12/30後開放通行

規模7.0強震撼動全台，各地陸續傳出災情，新北市亦無法倖免，接連發生建築物外牆剝落的驚險場面。（圖／東森新聞）





規模7.0強震撼動全台，各地陸續傳出災情，新北市亦無法倖免，接連發生建築物外牆剝落的驚險場面。其中，新莊區丹鳳高中前的龍安陸橋磁磚大面積崩落，因此暫時封閉，預估12月30日後開放通行，板橋區則有海砂屋外牆水泥塊嚴重砸落，場面險象環生，所幸均未造成人員傷亡。

位於新莊丹鳳高中前的天橋，牆面磁磚不堪強震搖晃，整片脫落並直接砸向樓梯，現場水泥與磚塊碎裂堆疊，一片狼藉。據悉，早在24日便有民眾通報該處磁磚出現膨脹及長條裂縫，惟公所指出8月檢修時並無異狀。此次震後，不僅磁磚剝落露出大片空缺，主結構與外層磁磚間的縫隙也清晰可見。目前現場已拉起封鎖線禁止通行，相關人員正緊急進行處置。

鏡頭轉至板橋中山路二段巷弄，同樣因強震釀禍。該處公寓雖已被鑑定為「海砂屋」，但在劇烈搖晃下，外牆水泥塊與磁磚仍發生大面積崩落，導致地面滿是碎裂建材。轄區員警獲報後迅速趕抵現場協助清理，並維持周邊秩序，以免發生二次危險。

現場險象環生，更有逃生民眾直呼經歷了「生死一分鐘」。目擊者還原經過，表示剛經過家門口不到60秒，身後便突然傳來一陣巨響，轉頭驚見被震落的磁磚與水泥塊；若腳步稍慢，恐怕就會慘遭擊中。針對海砂屋在震後外牆嚴重崩塌、磁磚從天而降的狀況，引發附近居民強烈不滿，痛批居住環境危機四伏，亟待相關單位重視改善。