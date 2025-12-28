丹鳳高中外陸橋牆面崩落！ 憂餘震來碎片砸人急清除

工人把散落在樓梯上的磁磚挖開清掃。（圖／東森新聞）





不堪強震，新北新莊丹鳳高中外龍安陸橋，橋墩的磚瓦外牆，大面積被震落！民眾好擔心，如果餘震又來，碎片會砸傷人，工人趕緊敲除清掃。宜蘭外海發生7.0強震，北台灣也出現災情，新北新莊宏匯廣場外道路出現又長又深的龜裂，北市內湖住家，還有吉林路火鍋店外，牆面有裂痕、斑駁掉落。

工人戴著手套，徒手將一塊塊搖搖欲墜的磁磚放下來，下方還有人，把散落在樓梯上的磁磚挖開清掃。27日深夜宜蘭發生地震後，新北新莊丹鳳高中外陸橋，橋墩旁的磚瓦牆壁大面積的崩落，公所人員緊急管制。

現場圍起了三角錐，還有封鎖線，不讓人家再靠近這個陸橋，就擔心餘震再來，碎片再掉落會砸傷人。

附近住戶：「搖晃的太厲害了，而且震動的就是整個櫃子，都發出聲音了，連門口外面那邊，發出一些，好像你說斷裂也不是，反正就嘰嘰喳喳的聲音吧。」

尤其這龍安陸橋，興建已經超過10年，地震對橋墩結構有沒有影響，附近住戶和師生很憂心。

北市土木技師公會理事長賴建宏：「壁式橋墩的表層裝修材，是因為地震而產生的一個斷損掉落的情況，那這些的一個裝修材震落，其實對整個壁式橋墩的結構上，是沒有危害。」

對此，區公所先派員清除剩餘磚瓦，等完整檢修後，預計30日開放通行。

另外北市內湖住家，外牆也因地震而裂開，一大痕裂縫在牆面上，嚇壞住戶，就連北市吉林路，火鍋店外的梁柱，外牆也出現斑駁崩落。

附近住戶：「從樓上的樓梯衝下來，衝下來之後，發現火鍋店的這些客人，直接也都衝到外面來，我才發現整片的磁磚完全掉落。」

強震導致北台灣多處，磁磚外牆掉落，連地面都出現裂痕。

地震導致新北新莊宏匯廣場外的道路，出現龜裂的情況，雖然工程人員有先來進行初步的補修，但這裂痕又長又深，也讓馬路出現高低落差。

斑馬線上裂痕彎彎曲曲，一路蔓延到對面路口，工程人員一大早抵達，將向下挖深全面檢查，並刨除修復，不讓用路人經過時膽顫心驚。

