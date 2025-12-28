丹鳳高中外陸橋牆面崩落！ 憂餘震來碎片砸人急清除
不堪強震，新北新莊丹鳳高中外龍安陸橋，橋墩的磚瓦外牆，大面積被震落！民眾好擔心，如果餘震又來，碎片會砸傷人，工人趕緊敲除清掃。宜蘭外海發生7.0強震，北台灣也出現災情，新北新莊宏匯廣場外道路出現又長又深的龜裂，北市內湖住家，還有吉林路火鍋店外，牆面有裂痕、斑駁掉落。
工人戴著手套，徒手將一塊塊搖搖欲墜的磁磚放下來，下方還有人，把散落在樓梯上的磁磚挖開清掃。27日深夜宜蘭發生地震後，新北新莊丹鳳高中外陸橋，橋墩旁的磚瓦牆壁大面積的崩落，公所人員緊急管制。
現場圍起了三角錐，還有封鎖線，不讓人家再靠近這個陸橋，就擔心餘震再來，碎片再掉落會砸傷人。
附近住戶：「搖晃的太厲害了，而且震動的就是整個櫃子，都發出聲音了，連門口外面那邊，發出一些，好像你說斷裂也不是，反正就嘰嘰喳喳的聲音吧。」
尤其這龍安陸橋，興建已經超過10年，地震對橋墩結構有沒有影響，附近住戶和師生很憂心。
北市土木技師公會理事長賴建宏：「壁式橋墩的表層裝修材，是因為地震而產生的一個斷損掉落的情況，那這些的一個裝修材震落，其實對整個壁式橋墩的結構上，是沒有危害。」
對此，區公所先派員清除剩餘磚瓦，等完整檢修後，預計30日開放通行。
另外北市內湖住家，外牆也因地震而裂開，一大痕裂縫在牆面上，嚇壞住戶，就連北市吉林路，火鍋店外的梁柱，外牆也出現斑駁崩落。
附近住戶：「從樓上的樓梯衝下來，衝下來之後，發現火鍋店的這些客人，直接也都衝到外面來，我才發現整片的磁磚完全掉落。」
強震導致北台灣多處，磁磚外牆掉落，連地面都出現裂痕。
地震導致新北新莊宏匯廣場外的道路，出現龜裂的情況，雖然工程人員有先來進行初步的補修，但這裂痕又長又深，也讓馬路出現高低落差。
斑馬線上裂痕彎彎曲曲，一路蔓延到對面路口，工程人員一大早抵達，將向下挖深全面檢查，並刨除修復，不讓用路人經過時膽顫心驚。
更多東森新聞報導
7.0強震後東部外海「11小時地震4次」 關聯性專家解答了
宜蘭7.0強震！ 福建、浙江、沖繩都有感 網友：整棟樓都在搖
搭機捷遇強震「乘客強制下車」 機場天花板砸地
其他人也在看
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 17 小時前 ・ 17
它是最傷腎醬料！醫示警：害人慘洗腎保命 醬油膏只排第二
國人習慣飲食沾醬料，對於慢性腎衰竭患者，醬料就像空氣般無所不在，但這些「靈魂醬料」往往就是把慢性腎友推向洗腎室的最後一根稻草。他點名5大傷腎醬料，嚴重程度依序為辣豆瓣醬、醬油膏、番茄醬、沙茶醬與沙拉醬。其中，辣豆瓣醬每百公克的鈉含量就高達7000毫克，無機磷含量約500毫克以上。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 26
字母哥無視潛規則「大車輪」灌籃引爆衝突 公牛痛批不尊重
密爾瓦基公鹿當家球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo 在缺席 8 場比賽後，今（28日）強勢回歸。他全場砍下 29 分、8 籃板，率領公鹿以 112 比 103 擊敗芝加哥公牛，終結對手五連勝。然而，比賽結束前兩秒，Antetokounmpo 在公鹿領先 7 分、勝負已定的情況下，執意完成一記「大車輪」灌籃，此舉引發公牛長人 Nikola Vucevic 等人強烈不滿，雙方球員在終場哨聲響起後於場中央爆發激烈推擠衝突。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 20 小時前 ・ 14
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 15
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 190
台日對抗賽》一朗猛讚的日本怪物重砲 被台灣投手震撼：1特點很少見⋯
中信盃台日高中棒球對抗賽，九州聯隊開路先鋒牟禮翔首打席就敲出來台灣首安，帶動3分大局，助隊以4：0擊敗北海道聯隊，身高182公分、92公斤的牟禮翔，來台灣前才被鈴木一朗盛讚打擊練習的擊球很厲害，讓這位「怪物重砲手」受到高度關注。牟禮翔昨晚遠征台灣首戰扛下開路先鋒，被平鎮高中完全封鎖，4打數無安打，吞自由時報 ・ 1 天前 ・ 13
地震後竹科路上大塞車！工程師深夜衝回公司
[NOWnews今日新聞]昨日晚間約11時宜蘭外海發生規模7.0大地震，全台多地皆有感！不少民眾在睡夢中也被驚醒，而在地震後的另一邊，有人發現，竹科的工程師們又出動了，不少工程師已經在地震發生後開車趕...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 8
「彈劾賴清德」最新網路投票太震撼 ！破14萬人怒表態
立法院26日啟動了對總統賴清德的彈劾案，正式定於2026年5月19日投票。針對此事件，有YouTube頻道啟動一項網路投票，結果顯示截至28日上午已有超過14萬人參與，其中93%的網友表達支持彈劾。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 271
NBA》太陽、鵜鶘大打出手 Williams、Alvarado被趕出場
鳳凰城太陽今天客場以123比114擊敗紐奧良鵜鶘的比賽中，太陽Mark Williams與鵜鶘Jose Alvarado在第3節尾聲大打出手，最後雙雙被驅逐出場。TSNA ・ 5 小時前 ・ 3
新北市、新竹市藍白合大破局？鄭麗文表態了
即時中心／潘柏廷報導隨著2026年地方大選不到一年，朝野各政黨陸續展開布局，令外界關注之一是在野陣營的「藍白合」；然而在新竹市長方面，雖國民黨宣稱會禮讓市長高虹安連任，但有意角逐市長的藍營前發言人何志勇則嗆，除非民眾黨承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，自己就會退選，而民眾黨主席黃國昌今（27）日下午更在新北新莊舉辦首場造勢活動，都讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文下午也表態了！民視 ・ 23 小時前 ・ 162
他酸爆柯文哲：沒想到我們投票選一個市長，結果竟然會自己踩飛輪
民眾黨27日在新北新莊舉辦「為新北應援」活動，替宣布參選2026新北市長的主席黃國昌造勢，前主席柯文哲到場力挺；柯文哲致詞時表示，「沒有想到僱一位會計師，會計師竟然會便宜行事」。對於柯的說法，知名評論員石明謹嘲諷，其實我們也沒有想到說，我們投票選一個市長，結果他竟然會自己踩飛輪。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 85
強震嚇壞2寶爸衝房間找老婆！兒在客廳「滿臉問號」畫面曝
生活中心／楊佩怡報導昨（27）日23時05分宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里的台灣東部海域，不少民眾紛紛慌張奔跑至1樓戶外空間，並紛紛在社群上傳紀錄到的危險瞬間。桃園一名2寶媽網友在社群上分享地震當下「爸爸的反應」，竟是第一時間衝去房間找老婆，留下兩個兒子在餐桌前滿臉問號，42秒畫面曝光後，至今吸引了超過65萬人朝聖。民視 ・ 6 小時前 ・ 9
1年新車停賣場被偷！ 車主冤：2鑰匙都在我身上
高雄一名車主，在大賣場租了月租停車位，卻在25號被不明人士開走，車主哀怨指出，兩把鑰匙都在身上，也沒欠債，又因為停在「監視器死角」，至今下落不明，有專家指出，確實有技術可以拷貝鑰匙，但很耗時費工。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 72
新北的選擇黃國昌？媒體人喊別鬧了：明眼人都看得很尷尬
民眾黨27日在新北新莊舉辦「為新北應援」活動，替宣布參選2026新北市長的主席黃國昌造勢，前主席柯文哲到場力挺，台上高喊黃是「新北的選擇」。媒體人詹凌瑀說，台上演得慷慨激昂，台下明眼人都看得很尷尬，什麼新北的選擇，別鬧了。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 206
新北雙屍命案！三重套房飄散惡臭 警破門發現46歲情侶陳屍屋內
新北市三重區光復路二段39巷一處出租套房，昨（26日）因屋內持續傳出異味，引起大樓管理人員警覺，通知房東後報警處理。警方會同房東進入屋內查看，發現一對同為46歲的林姓男子與謝姓女子倒臥床上，已無生命跡象，研判死亡時間已超過數日。鏡報 ・ 1 天前 ・ 46
只有台積電賺？李鴻基警告「台股兩極化」成國安問題：近1200家公司跌破年線
台股市場今年表現強勁，在AI浪潮與半導體權值股的帶動下，加權指數屢創新高。對此，寬量國際執行長李鴻基指出，在台灣將近2000家的上市上櫃公司裡，台灣的指數創下歷史新高，台灣現在整個資本市場用市值來排名是全世界第八大，非常難以想像，當然有很多是因為台積電跟AI相關公司。另外一面的事實，這也跟全世界股市不公平分化是一樣的，台灣2000家公司裡面，有將近1200家......風傳媒 ・ 5 小時前 ・ 15
不甩國民黨中央？何志勇提「1條件」才退選新竹市 高虹安回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導新竹市長高虹安遭控虛報助理酬金、加班費，日前二審判決大逆轉，貪污部分無罪，意即她可回到市長職位，明（2026）年競選連任也順勢解套。國民黨祕書長李乾龍昨（26）日定調，新竹市長確定禮讓現任不提名，藍白合又添一樁。不過，有意爭取提名的前國民黨發言人何志勇堅持，民眾黨要是承諾2028總統大選禮讓國民黨，他現在可立刻退選；而高虹安也對此做出回應了。民視 ・ 1 天前 ・ 119
40歲教師飲食清淡「血壓卻飆到170」！醫揪出隱藏型高血壓元凶
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】年僅40歲、生活規律且飲食清淡的李老師，在例行健檢中意外發現血壓高達170／100 mmHg。儘管有規則服用降血壓藥物，但血壓依舊起伏不定，甚至開始伴隨手抖、心悸及肌肉無力等不適症狀。後經亞東醫院心臟血管內科徐御凡醫師檢查，發現李老師血鉀偏低，確診罹患「原發性醛固酮增多症」，是一種臨床上常見，卻常被忽略的次發性高血壓（Secondary Hypertension）。所幸經過及時治療，李老師的血壓與身體不適才逐漸改善。 高血壓成因複雜 揪出病因才能穩病情 徐御凡醫師指出， 一般民眾認知中的高血壓，多是屬於「原發性高血壓」，成因複雜且難以找到單一病根；若血壓升高是由像是腎臟、內分泌問題等其他疾病或特定藥物引起，則稱為次發性高血壓。 對於因其他疾病或問題所引起的高血壓，通常只要找出並針對根本原因加以治療，血壓往往就能獲得顯著改善，甚至有機會恢復回正常範圍，這與傳統上單純依賴增加藥物劑量治療，本質上有很大不同。 血鉀偏低成關鍵線索 揪出「隱藏」次發性高血壓 以李老師為例，徐御凡醫師解釋，經過檢查發現患者血鉀偏低，才進而揪出罹患「原發性醛固酮增多症」。所以，若高血壓健康醫療網 ・ 21 小時前 ・ 2
《食神》唐牛雙頰凹陷現身 ！曝「暴瘦22公斤」超悲傷真相
《食神》唐牛雙頰凹陷現身 ！曝「暴瘦22公斤」超悲傷真相EBC東森娛樂 ・ 21 小時前 ・ 9