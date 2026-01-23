丹麥仿製MAGA紅帽 雙關語抗議川普覬覦格陵蘭

大批丹麥民眾走上首都哥本哈根的街頭，抗議美國總統川普試圖奪取世界上最大島嶼格陵蘭的野心，許多示威者揮舞著格陵蘭的紅白旗幟，頭頂上戴著「讓美國滾蛋」的棒球帽，用來諷刺川普和他的支持者經常戴的紅色「讓美國再次偉大」帽子。

哥本哈根民眾赫爾曼森指出，「我想表達對格陵蘭的支持，而也表明我不喜歡美國總統。」

示威者戴的帽子出自於當地的一家服飾店，除了讓「美國滾蛋」，還有格陵蘭是「非賣品」、「已經很棒了」，跟「夠了」的各種標語。其中「夠了」的標語跟格陵蘭首府「努克」的發音一樣，讓示威民眾會心一笑。服飾店的合夥人說，他們一開始只做了100頂，在還沒有被瘋傳時，其實這些帽子已經滯銷了好幾個月，半年只賣出了5頂。

服飾店共同合夥人邁克爾表示，「現在都賣光了，這些是我們做給自己備用的，這頂是原版，全部賣光，一天之內就賣光了。」

帽子的設計師是這家店的另一個老闆託內森，他說，之前賣不出去的都送給其他的朋友了。而在一場抗議川普的活動中，託內森以電動腳踏車載著300頂帽子，分送給在場的抗議民眾，因此大受歡迎。現在許多民眾到美國外交機構外抗議，也是戴著這些帽子，並且高喊格陵蘭是非賣品的口號。

帽子設計者託內森說，「我們第一次接待這些人，從美國來的代表團來到格陵蘭，我們開始意識到這不是開玩笑的，也不是電視實境節目，於是我想能做些什麼，世界上有那麼多的壞消息，或許我能用幽默的方式傳遞訊息，將丹麥人團結起來，展現丹麥人支持格陵蘭的方式。」

託內森說，這些帽子就是他想要表達的理念，當然，也不是所有人都是支持這些帽子的，也有人覺得紅色，反而會被曲解為是支持川普的計畫。