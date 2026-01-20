丹麥倡北約監控格陵蘭 確保北極安全

記者施欣妤／綜合報導

丹麥國防部長波爾森19日表示，他已向北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特提議，由北約在格陵蘭展開聯合監控行動，確保北極區域安全，強調此舉對北約集體安全至關重要。

波爾森表示，在比利時布魯塞爾與呂特、格陵蘭外長莫茨費爾特會晤期間，提出由北約派遣特派團執行格陵蘭監控行動的想法，接下來有望擬定新架構，推動此建議具體化。呂特隨後發文表示，3人討論有關北極區域安全對北約的重要性，以及丹麥加強投資提升關鍵能力等問題，並強調北約正積極討論，如何加強在高北地區（High North）的安全布局。

美國總統川普近期持續揚言掌控格陵蘭，還宣布2月起加徵10%關稅，向反對美方掌控丹麥自治領土格陵蘭的國家施壓，引發歐洲多國齊聲反彈。他19日再度重申，若無法就取得格陵蘭達成協議，會持續推動向歐洲國家加徵關稅的計畫。

在此同時，美國與加拿大組成的北美防空司令部（NORAD）19日表示，該單位軍機近期飛抵美軍在格陵蘭的皮圖菲克太空基地。聲明並未透露行動具體內容，但強調是為了加強美國、加拿大以及丹麥之間的防衛合作，且內容「規劃已久」，且此前已與丹麥協調，並已通知格陵蘭當局。

莫茨費爾特（左起）、呂特與波爾森在比利時會晤。（取自呂特「X」）