丹麥及格陵蘭外長會川普 稱與美有根本性意見分岐

這場在華府討論格陵蘭問題的會議，被形容為「坦誠且建設性」，丹麥與格陵蘭堅決拒絕出售或讓美國控制格陵蘭，強調維持現有框架，引用民調顯示只有6%居民支持加入美國。

丹麥外交部長拉斯穆森表示，「我們仍然存在根本性分歧，我們沒能改變美國的立場。很明顯，總統想征服格陵蘭，我們已經非常明確地表態，這不符合丹麥王國的利益。」

格陵蘭外長莫茨費爾特則說：「強化我們與美國的合作，但那並不表示我們想受制於美國。」

美國總統川普對丹麥在格陵蘭軍事部署不以為然，重提格陵蘭僅靠狗拉雪橇防衛，表示再增加一組這樣的陣容還是不管用。

美國總統川普說道，「我不會放棄選擇權，如果俄羅斯或中國想要佔領格陵蘭，丹麥對此無能為力，但我們有很多辦法，我跟丹麥關係非常好，我們將再看看情勢如何發展，最後總會找到方法的。」

配合丹麥政府的請求，目前法國已確認將派兵參與歐洲聯合軍事任務前往格陵蘭，與瑞典、挪威、德國等國同步行動，以強化北極安全與北約團結。