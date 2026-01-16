丹麥啟動「北極耐力」行動增兵格陵蘭 白宮：不會影響川普目標

美國總統川普（Donald Trump）先前多次表態希望取得格陵蘭。丹麥軍隊15日在格陵蘭展開「北極耐力」行動，英、法、德、荷蘭及北歐國家也派員參與，展現防衛格陵蘭的決心。丹麥國防大臣表示，北約在格陵蘭的駐軍將更常態化。歐洲國家似乎有意派出少數兵力，向美國傳遞訊號，但白宮回應，「川普取得格陵蘭的目標完全不受影響」。

川普日前談到格陵蘭國防事務時，稱格陵蘭的防禦能力「基本上只有兩台狗拉雪橇」。丹麥14日隨即宣布將展開「北極耐力」行動，在格陵蘭增兵，展現防衛決心；芬蘭、挪威、瑞典、英國、荷蘭、德國及法國也陸續宣布派員參與。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，法國決定參與，以主權與獨立的方式，加入丹麥安排並發起的「北極耐力」行動。丹麥國防大臣波爾森（Troels Poulsen）則說，丹麥能規劃在2026年全年建立更大、更持久的駐軍，並強調北極安全不僅關乎丹麥王國，也關乎整個北約。

對於歐洲多國參與行動，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，不認為歐洲軍隊會影響川普總統的決策過程，也完全不會影響川普取得格陵蘭的目標。白宮也宣布，美方將與丹麥及格陵蘭成立工作小組，持續就取得格陵蘭相關事宜進行技術性磋商，磋商將每兩至三週舉行一次。

