丹麥國會提出新法律 保障個人特徵防深偽科技侵害

來自丹麥的遊戲直播主瑪莉，在4年前收到了陌生帳號傳給他的一張照片。她馬上就看出來，這是來自她的社群媒體，卻用類似深偽Deepfake的數位工具，重製成不雅照片。

遊戲直播主瑪莉說：「（這張照片）壓垮了我，我開始大哭，因為我裸體出現在那上面。」

幾年過去，AI工具越來越能以假亂真。而許多生成偽造影片的方法，都可以在網路上簡單找到，無論是色情內容，或是錯假資訊，對於各國社會都是一大衝擊。

因此丹麥國會提出新草案，準備打擊相關犯罪。這份法案將會讓每個丹麥人對自己的外表與聲音擁有著作權，其他人不能未經本人同意，就隨意合成或散播個人的影像，否則必須強制下架。這份法案預計明年年初就會通過。

丹麥文化部長恩格爾史密特（Jakob Engel-Schmidt）指出，「如果我們不保護版權擁有者，如果每個人都可以假造政治人物影像，她或他又不能要求下架，這將會破壞我們的民主。」

不過，外界檢視草案以後，也發現不少難題，像是沒有提到使用者的刑事責任，讓影片製造者可能得以全身而退。

而草案強調要處罰Meta、Tiktok等錯假影片可能流傳的平台，但官方也沒有把握平台會配合執行。

雖然許多丹麥的創作者都肯定政府已經跨出第一步，但是要如何平衡科技發展、言論自由，以及控制科技帶來的傷害，仍是一大考驗。

