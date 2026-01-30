丹麥國王訪立陶宛 瑙塞達：支持對格陵蘭主權立場
（中央社記者游堯茹維爾紐斯30日專電）丹麥國王佛瑞德里克與瑪麗王后28、29日出訪立陶宛，28日與立陶宛總統瑙塞達會晤，雙方就雙邊關係、區域安全情勢以及對烏克蘭的支持等議題交換意見。瑙塞達並強調，立陶宛在格陵蘭議題上支持丹麥立場。
根據立陶宛總統府發布的聲明，瑙塞達（Gitanas Nauseda）與佛瑞德里克（King Frederik）在會談中討論了兩國在北約（NATO）與歐盟架構下於國防、安全政策領域的合作，並就當前安全局勢及持續援助烏克蘭的重要性達成共識。
瑙塞達在會中感謝丹麥於1991年2月28日承認立陶宛獨立，成為繼冰島之後第2個承認立陶宛獨立的國家。他指出，丹麥在立陶宛加入歐盟與北約的進程中發揮關鍵作用，並長期透過投資與軍事合作支持立陶宛發展。
瑙塞達表示，丹麥軍方曾在立陶宛武裝部隊建設過程中提供多方面協助，並成為立陶宛參與國際行動的首個夥伴國家。丹麥空軍也持續參與北約在波羅的海地區的空中警戒任務，其部隊多次部署於立陶宛希奧利艾（Šiauliai）航空基地。
聲明指出，瑙塞達強調，北歐與波羅的海國家之間的緊密夥伴關係是區域安全的基石。立陶宛與丹麥在面對當前地緣政治挑戰時立場相近，並在因應俄羅斯威脅及支持烏克蘭方面密切合作。
瑙塞達並指出，北極的安全攸關跨大西洋安全，立陶宛願意與丹麥及其他北約盟國合作，強化北極地區安全。他表示，立陶宛在格陵蘭議題上支持丹麥立場，並強調領土完整與主權是不可動搖的國際法原則，「格陵蘭人民與丹麥的未來應由他們自己決定」。
此外，瑙塞達也呼籲持續加強北約東翼防禦能力，並指出應更有效運用北歐國家合作機制，提升北約防禦與嚇阻能力，以強化波羅的海地區安全，包括海底關鍵基礎設施的保護。
瑙塞達也透過聲明表示，立陶宛與丹麥同為支持烏克蘭最堅定的國家之一，雙方應持續努力強化烏克蘭的談判地位，並對俄羅斯施加壓力，促其明確承諾停火。
根據立陶宛總統府資訊，丹麥國王與王后此次對立陶宛進行為期2天的國是訪問，除與立陶宛總統及政府高層會晤外，行程還包括出席國宴、參加商業與科技合作論壇，以及參訪文化、教育與體育機構。（編輯：唐聲揚）1150130
