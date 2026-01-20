丹麥增兵格陵蘭 陸軍司令坐鎮

美國總統川普亟欲取得丹麥自治領地格陵蘭島，導致地緣政治局勢緊張升溫。值此之際，丹麥持續向格陵蘭增兵，其陸軍總司令19日晚亦前進坐鎮。由美加共同組建的「北美防空司令部」也宣布，其多架軍機近期將抵達格陵蘭境內的美軍基地。

面對川普對格陵蘭的強硬言詞，外界擔心一旦全面對抗，歐盟國家持有美國約8兆美元的美國債券與股票資產，這一數字幾乎是世界其他地區總和的兩倍，可說歐洲才是美國最大的債主，憂心資金出走，20日美股開盤大跌，道瓊大跌逾700點。

自從14日宣布增派駐軍以來，來自丹麥和其他一些歐洲北約（NATO）盟國的部隊持續前往格陵蘭島，以參加由丹麥領銜的「北極耐力」（Arctic Endurance）聯合軍演。

19日，又有數架軍機運送丹麥部隊及裝備抵達，其中一架降落在格陵蘭首府努克（Nuuk），丹麥陸軍總司令博伊森（Peter Boysen）也前來坐鎮。

負責協調這次軍演的丹麥「北極聯合司令部」司令安德森（Soren Andersen）少將表示，努克至少有100名部隊，格陵蘭西部的康埃盧蘇阿克（Kangerlussuaq）也有100名部隊。

丹麥陸軍總司令博伊森受訪時表示，在格陵蘭島舉行的軍演可能會更加常態化，「而且我認為，我們的盟友也會更加參與其中。」

博伊森還駁斥川普所謂此次軍演形同挑釁的說法。他表示：「我認為，我們在北約架構和國家架構內執行任務，然後前往格陵蘭島進行訓練，這完全合情合理。」安德森上周也強調，他的主要任務是防範俄羅斯在區域內的潛在行動，而非應對來自美國的軍事威脅。

丹麥國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）19日在會晤北約祕書長呂特後透露，丹麥提議北約在格陵蘭展開監控行動，並獲得這座北極島嶼的支持。

另一方面，北美防空司令部（NORAD）19日宣布，其多架軍機近期將抵達美軍位在格陵蘭的皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）。NORAD表示，這次行動曾與丹麥協調，相關計畫也已通報格陵蘭政府。

但值得一提的是，據加拿大《環球郵報》20日報導，近期，加拿大武裝部隊針對美國「入侵」的想定場景進行了模擬，並制定應對策略。這是加拿大軍隊一個世紀以來，首次模擬美國對加國的攻擊。