丹麥外長不滿川普任命「格陵蘭特使」！將召見美國大使

路易斯安那州州長傑夫蘭德里（Jeff Landry）已被任命為美國格陵蘭特使。（圖／達志／美聯社）

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）22日表示，他將召見美國駐丹麥大使，就美國總統川普（Donald Trump）任命格陵蘭（Greenland）特使一事進行會談。

據美媒《CNBC》報導，美東時間21日晚間，川普在社群媒體上發文表示，他已任命路易斯安那州州長傑夫蘭德里（Jeff Landry）為美國格陵蘭特使（U.S. Special Envoy to Greenland）。

川普在貼文中寫道：「傑夫理解格陵蘭對我們國家安全的重要性，並將強力推進我國的利益，以確保我們盟友，乃至全世界的安全、保障與生存。」

對此，丹麥外長拉斯穆森22日上午在接受丹麥媒體《TV2》訪問時表示：「我對這項任命以及相關聲明感到非常憤怒，我認為這是完全不可接受的。」他補充，希望相關會面能在今天或明天舉行。

報導補充，自川普今年1月重返白宮以來，他就曾多次表示，美國出於安全考量需要獲得資源豐富的世界最大島嶼格陵蘭，而且拒絕排除動用武力併吞的可能性，但格陵蘭卻是丹麥的自治領土。

與此同時，格陵蘭自治政府也對成為全球主要採礦國興致缺缺，格陵蘭總理更持續批評華盛頓呼籲該地成為美國領土的主張。

丹麥外交部拒絕進一步評論此事，並表示相關立場已由拉斯穆森在《TV2》的訪問中充分說明。

丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）在Instagram發文表示：「格陵蘭屬於格陵蘭人民，美國不應接管格陵蘭。」

隨後佛瑞德里克森於22日進一步寫道：「任何人都不應被允許以武力改變國界，無論是政治手段或軍事手段皆然。」她表示，期望外界尊重丹麥的領土完整。

