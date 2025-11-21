丹麥學生校園內禁用3C設備 明年8月起公立中小學適用

位在首都哥本哈根北方12公里遠，孔恩斯呂比市的這所中學，兩年前就在家長和教職員的共同提議之下，不允許學生在校內使用手機。有39年教學經驗的資深教師波夫爾森表示，禁令未實施之前，校園手機氾濫，上課經常被打斷，學生像"殭屍"一樣死盯著手機螢幕、喪失注意力，下課時間學生們也不正常互動。

丹麥中學教師波夫爾森表示，「我們看到學業表現下滑，學校變得不重要了，他們的手機才重要，其他社交方面我們還看到，他們停止遊戲、停止運動，下課時彼此之間也不交談，對我們老師來說看了真是很難過。」

現在，學生一到校必須把手機、平板、智慧手錶等行動裝置，放進個人的安全櫃鎖好，放學才能取回。至於某些基於健康原因需要行動設備，像是糖尿病應用程式，或是讀寫障礙的學生，校方會視情況給予豁免。同樣的規定，明年八月份新學年開始，將在丹麥所有公立中小學推行。

丹麥兒童與青少年福祉委員會顧問厄倫施萊格表示，「我們知道課堂的專注力與手機注意力有關聯，所以我們想要減輕孩子們的負擔，讓學校回歸無商業化的空間，讓老師更容易做好教學工作，同時也讓孩子們有離線交流的自由，玩耍交談抬頭看看彼此、看看外面的世界。」

丹麥14歲學生克里斯提安森指出，「現在課間休息時我們聊很多，以前的話我們就會打手機遊戲或是滑手機，現在我們會聊天有時候會玩桌遊之類的。」

不光是丹麥，瑞典明年也計畫在校園實施同樣的手機禁令。而挪威國會早在2024年2月，就提出限制學童使用手機的建議，境內96%的小學、64%的中學都制定了使用規範。芬蘭國會今年4月也通過了，限制中小學生使用行動裝置的法案，並從8月開始實施。

